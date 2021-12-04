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Após briga

Homem é detido suspeito de incendiar casa de ex em Colatina

A mulher já tinha saído do local antes de o incêndio começar. O homem tentou fugir, mas foi localizado pela polícia. Parte da residência foi destruída pelo fogo
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 dez 2021 às 09:41

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 09:41

Um homem é suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira no bairro São Miguel, em Colatina Crédito: Alessandro Bacheti
Um homem de 56 anos foi detido, suspeito  de atear fogo na casa da ex-companheira, de 35 anos, no bairro São Miguel, em Colatina, Região Noroeste do Estado, por volta das 22h desta sexta-feira (3). Segundo o Corpo de Bombeiros do município, os dois brigaram e o homem teria agredido a mulher, que conseguiu sair do local, antes de o incêndio começar. O suspeito tentou fugir, mas foi localizado e preso. 
Polícia Militar foi acionada pelos Bombeiros. No local, policiais conversaram com a mulher, identificada como Dirleia do Nascimento Conceição, que contou que havia tido um desentendimento com o ex-companheiro, que a agrediu com um tapa no rosto. A vítima saiu do local, mas, momentos depois, foi avisada por vizinhos de que sua casa estaria pegando fogo e que o incêndio havia sido causado pelo ex.
A mulher contou para o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste,  que tinha um relacionamento de 3 anos e 6 meses com o suspeito, mas eles estavam em processo de separação. Ela não ficou ferida. A Polícia Militar informou que ela vai ser acompanhada pela patrulha Maria da Penha.
Os bombeiros informaram que conseguiram conter o fogo após mais de uma hora de trabalho de combate e rescaldo. Parte da casa foi totalmente destruída pelas chamas.
O suspeito fugiu do local, mas foi localizado pelos militares no bairro Antônio Damiani. Ele foi detido e encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Colatina.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil, que informou que durante os finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das Delegacias.

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