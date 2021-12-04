Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em escadaria

Homem é morto durante confronto no bairro Gurigica, em Vitória

Polícia Militar afirma que o homem e um comparsa estavam armados no local e atiraram contra os militares, que revidaram. Em relatos à TV Gazeta no local, moradores contestaram a versão
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

03 dez 2021 às 21:33

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 21:33

Crime aconteceu em escadaria de Gurigica, em Vitória
Crime aconteceu em escadaria de Gurigica, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem morreu baleado pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (3), em Gurigica, Vitória. A PM afirma que ele e um comparsa estavam armados e atiraram contra a polícia, que revidou. Segundo apuração da TV Gazeta, a polícia precisou fechar uma das entradas do bairro.
O homem, que não teve a identidade informada, foi baleado na escadaria José Catarino de Oliveira. Imagens registradas por moradores mostram PMs colocando luvas e movimentando o corpo no local. A reportagem da TV Gazeta perguntou aos militares se o procedimento é comum, mas eles não quiseram comentar.
Segundo a PM, o suspeito foi morto durante um confronto por volta das 18h30. A corporação afirma que o homem e um comparsa dele estavam armados no local e atiraram contra a polícia.
No local, moradores afirmaram à TV Gazeta que a versão da polícia não procede, e que não houve confronto.

O QUE DIZ A PM

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que os policiais revidaram os tiros e que, assim que um dos suspeitos foi baleado, o Samu foi acionado, mas que quando o socorro chegou, o jovem já estava morto. A PM ainda informou que a população ofendeu os policiais com "palavras de baixo calão e ameaças" e que foi necessária uma equipe da Força Tática para realizar a segurança. 
A Polícia Militar disse que qualquer denúncia sobre a atuação dos policiais pode ser formalizada junto à Corregedoria da Corporação. Veja a nota na íntegra:
"Na noite dessa sexta-feira (03), policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME) realizavam o patrulhamento no bairro Gurigica, em Vitória, quando se depararam com indivíduos armados que atiraram contra a equipe. Os policiais revidaram a injusta e um dos suspeitos, que portava uma pistola calibre 9mm, um rádio comunicador e uma bucha de maconha, foi atingido.
Imediatamente, o Samu foi acionado e também realizado o atendimento pré-hospitalar ao indivíduo no local dos disparos, na tentativa de mantê-lo com vida. Contudo, durante a tentativa de socorro a população passou a ofender os militares com palavras de baixo calão e ameaças.
Uma equipe da Força Tática do 1° Batalhão esteve no local e realizou a segurança no momento em que os policiais faziam a movimentação do ferido para uma área onde pudesse receber o atendimento do Samu. Com a chegada da equipe médica, o indivíduo foi atendido, porém constatou -se que ele já estava em óbito. A Polícia Civil foi acionada. O registro da ocorrência foi feito no DHPP. Qualquer denúncia sobre a atuação da Polícia Militar no local pode ser formalizada junto à Corregedoria da Corporação."

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o caso vai ser investigado pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
"O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", diz a nota. 

Atualização

04/12/2021 - 9:53
Este texto foi atualizado com as notas enviadas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil sobre o caso. 

Veja Também

Dezoito presos fogem de presídio no Xuri, em Vila Velha

Vídeo registra barulho de tiros no bairro Santa Rita em Vila Velha

Suspeito de envolvimento em morte de policial civil no ES é detido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Polícia Civil Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados