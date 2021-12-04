Homem é morto durante confronto no bairro Gurigica, em Vitória

Crime aconteceu em escadaria de Gurigica, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

TV Gazeta, a polícia precisou fechar uma das entradas do bairro. Um homem morreu baleado pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (3), em Gurigica, Vitória . A PM afirma que ele e um comparsa estavam armados e atiraram contra a polícia, que revidou. Segundo apuração da, a polícia precisou fechar uma das entradas do bairro.

O homem, que não teve a identidade informada, foi baleado na escadaria José Catarino de Oliveira. Imagens registradas por moradores mostram PMs colocando luvas e movimentando o corpo no local. A reportagem da TV Gazeta perguntou aos militares se o procedimento é comum, mas eles não quiseram comentar.

Segundo a PM, o suspeito foi morto durante um confronto por volta das 18h30. A corporação afirma que o homem e um comparsa dele estavam armados no local e atiraram contra a polícia.

No local, moradores afirmaram à TV Gazeta que a versão da polícia não procede, e que não houve confronto.

O QUE DIZ A PM

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que os policiais revidaram os tiros e que, assim que um dos suspeitos foi baleado, o Samu foi acionado, mas que quando o socorro chegou, o jovem já estava morto. A PM ainda informou que a população ofendeu os policiais com "palavras de baixo calão e ameaças" e que foi necessária uma equipe da Força Tática para realizar a segurança.

A Polícia Militar disse que qualquer denúncia sobre a atuação dos policiais pode ser formalizada junto à Corregedoria da Corporação. Veja a nota na íntegra:

"Na noite dessa sexta-feira (03), policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME) realizavam o patrulhamento no bairro Gurigica, em Vitória, quando se depararam com indivíduos armados que atiraram contra a equipe. Os policiais revidaram a injusta e um dos suspeitos, que portava uma pistola calibre 9mm, um rádio comunicador e uma bucha de maconha, foi atingido.

Imediatamente, o Samu foi acionado e também realizado o atendimento pré-hospitalar ao indivíduo no local dos disparos, na tentativa de mantê-lo com vida. Contudo, durante a tentativa de socorro a população passou a ofender os militares com palavras de baixo calão e ameaças.

Uma equipe da Força Tática do 1° Batalhão esteve no local e realizou a segurança no momento em que os policiais faziam a movimentação do ferido para uma área onde pudesse receber o atendimento do Samu. Com a chegada da equipe médica, o indivíduo foi atendido, porém constatou -se que ele já estava em óbito. A Polícia Civil foi acionada. O registro da ocorrência foi feito no DHPP. Qualquer denúncia sobre a atuação da Polícia Militar no local pode ser formalizada junto à Corregedoria da Corporação."

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o caso vai ser investigado pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", diz a nota.