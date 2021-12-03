Vídeo registra barulho de tiros no bairro Santa Rita em Vila Velha

Um morador do bairro Santa Rita, em Vila Velha, registrou um forte barulho de tiros na tarde desta sexta-feira (3). Afastado da janela, ele gravou um vídeo, em que é possível ouvir os disparos.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que um solicitante anônimo ligou para o Ciodes dizendo ter ouvido disparos de arma de fogo no bairro Santa Rita.
Em nota, a corporação disse que militares estiveram no local e realizaram o patrulhamento, mas nada foi constatado. "Ninguém que abordou a equipe passou qualquer informação sobre o fato", finalizou.
Também procurada, a Polícia Civil disse que até o momento não houve atuação no bairro informado.