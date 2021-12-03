Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Santa Rita

Vídeo registra barulho de tiros no bairro Santa Rita em Vila Velha

Afastado da janela, um morador gravou um vídeo na tarde desta sexta (3) em que é possível ouvir os disparos. Polícia Militar foi acionada, mas informou que nada foi constatado no local
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

03 dez 2021 às 17:23

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 17:23

Um morador do bairro Santa Rita, em Vila Velha, registrou um forte barulho de tiros na tarde desta sexta-feira (3). Afastado da janela, ele gravou um vídeo, em que é possível ouvir os disparos.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que um solicitante anônimo ligou para o Ciodes dizendo ter ouvido disparos de arma de fogo no bairro Santa Rita.
Em nota, a corporação disse que militares estiveram no local e realizaram o patrulhamento, mas nada foi constatado. "Ninguém que abordou a equipe passou qualquer informação sobre o fato", finalizou.
Também procurada, a Polícia Civil disse que até o momento não houve atuação no bairro informado.

Veja Também

Suspeito de envolvimento em morte de policial civil no ES é detido

Jovem é presa com 16 kg de maconha dentro de mala no Aeroporto de Vitória

Homem é preso no ES em operação da PF contra abuso sexual infantil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha Bairro Santa Rita Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados