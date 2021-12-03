Jovem é presa com 16 kg de maconha dentro de mala no Aeroporto de Vitória

Uma jovem de 19 anos foi presa com aproximadamente 16 quilos de maconha no Aeroporto de Vitória, na manhã desta sexta-feira (3). A prisão foi feita pela Polícia Federal, que informou que a mulher veio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para a Capital capixaba. Ela foi abordada pelos agentes, que encontraram a droga em tabletes dentro da mala carregada por ela. A PF não informou a identidade da detida.
DROGA PRENSADA
A suspeita de tráfico de drogas foi conduzida, juntamente com o material apreendido, para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, no bairro São Torquato, em Vila Velha, para a formalização do auto de prisão em flagrante. Na sequência, a jovem será conduzida para o sistema prisional capixaba, onde ficará à disposição da Justiça.
A pena prevista para o crime de tráfico de drogas é de reclusão de 5 a 15 anos, além do pagamento de multa.