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Vinha do MS

Jovem é presa com 16 kg de maconha dentro de mala no Aeroporto de Vitória

A jovem, de 19 anos, que vinha da cidade de Campo Grande (MS), foi abordada por agentes da Polícia Federal. Na mala dela, os policiais apreenderam a droga, que estava disposta em tabletes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2021 às 12:13

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 12:13

Vitória
Os tabletes de maconha prensada vieram do Mato Grosso do Sul, de onde a jovem veio para o ES Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Uma jovem de 19 anos foi presa com aproximadamente 16 quilos de maconha no Aeroporto de Vitória, na manhã desta sexta-feira (3). A prisão foi feita pela Polícia Federal, que informou que a mulher veio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para a Capital capixaba. Ela foi abordada pelos agentes, que encontraram a droga em tabletes dentro da mala carregada por ela. A PF não informou a identidade da detida.

DROGA PRENSADA

A suspeita de tráfico de drogas foi conduzida, juntamente com o material apreendido, para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, no bairro São Torquato, em Vila Velha, para a formalização do auto de prisão em flagrante. Na sequência, a jovem será conduzida para o sistema prisional capixaba, onde ficará à disposição da Justiça.
Vitória
A mala com as drogas foi apreendida com uma jovem de 19 anos no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação/Polícia Federal
A pena prevista para o crime de tráfico de drogas é de reclusão de 5 a 15 anos, além do pagamento de multa.

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