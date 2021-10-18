Polícia Federal apreende material de pornografia infantil em casa de Cariacica

PF deflagra operação contra a pornografia infantil Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Uma casa em Cariacica foi alvo da Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (18) durante a Operação Abutre, que investiga a produção, divulgação e transmissão de fotos e vídeos com cenas de pornografia infantil no Estado

A ação é conduzida por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários. Nesta fase da investigação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal.

De acordo com a corporação, o objetivo é colher elementos de prova que identifiquem outros suspeitos envolvidos ou outros crimes ainda mais graves, como estupro de vulneráveis, seguido do seu registro, divulgação ou armazenamento de imagens.

O material apreendido será submetido à perícia técnica e a investigação terá foco na identificação de possíveis vítimas. O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas, disse que a polícia obteve provas robustas.

"[A exploração sexual de crianças e adolescentes] É um crime que é um dos piores possíveis. Um crime vil, um crime hediondo" Eugênio Ricas - Superintendente da PF