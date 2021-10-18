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Operação Abutre

Polícia Federal apreende material de pornografia infantil em casa de Cariacica

A Operação Abutre foi deflagrada pela Polícia Federal em um bairro de Cariacica na manhã desta segunda-feira (18)
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

18 out 2021 às 08:06

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 08:06

PF deflagra operação contra a pornografia infantil
PF deflagra operação contra a pornografia infantil Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Uma casa em Cariacica foi alvo da Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (18) durante a Operação Abutre, que investiga a produção, divulgação e transmissão de fotos e vídeos com cenas de pornografia infantil no Estado.
A ação é conduzida por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários. Nesta fase da investigação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal. 
De acordo com a corporação, o objetivo é colher elementos de prova que identifiquem outros suspeitos envolvidos ou outros crimes ainda mais graves, como estupro de vulneráveis, seguido do seu registro, divulgação ou armazenamento de imagens.
O material apreendido será submetido à perícia técnica e a investigação terá foco na identificação de possíveis vítimas. O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas, disse que a polícia obteve provas robustas.
"[A exploração sexual de crianças e adolescentes] É um crime que é um dos piores possíveis. Um crime vil, um crime hediondo"
Eugênio Ricas - Superintendente da PF

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