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"Luz na Infância 8"

Operação combate pornografia infantil no ES e em mais 17 estados

A Operação Luz na Infância 8 tem como objetivo identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet

Publicado em 

09 jun 2021 às 09:34

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 09:34

Pornografia infantil
Com os suspeitos, a PF recolheu computadores e celulares que continham pornografia infantil abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet Crédito: Divulgação/PF
O Ministério da Justiça e Segurança Pública deflagrou, nesta quarta-feira (9), a Operação Luz na Infância 8. A operação tem como objetivo identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.
Os policiais cumprem 176 mandados de busca e apreensão no Brasil e em mais cinco países: Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador.
No Brasil, a operação conta com a participação da Polícia Civil de 18 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Alagoas, Piauí, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Sul e Amazonas, além de agentes de aplicação da lei dos países envolvidos.
As informações são da Agência Brasil

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