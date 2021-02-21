Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Justiça mantém condenação por download e compartilhamento de pornografia infantil
São Paulo

Justiça mantém condenação por download e compartilhamento de pornografia infantil

Desembargador Mário Devienne Ferraz considerou que o fato de o conteúdo não ser produzido pelo réu é ‘irrelevante’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 fev 2021 às 19:37

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 19:37

Martelo de juiz
Martelo de juiz Crédito: Pixabay
A 1ª Câmara de Direito Criminal, do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve condenação de um homem por baixar e compartilhar fotos e vídeos com cenas de pornografia e sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. A pena foi fixada em quatro anos e seis meses de reclusão em regime semiaberto. À Justiça, o homem alegou que acessava os conteúdos por "curiosidade", durante um tempo em que estava depressivo. Ele também se justificou dizendo que não sabia que os vídeos baixados eram compartilhados automaticamente.
O desembargador Mário Devienne Ferraz, relator do recurso, não acolheu a versão apresentada pelo acusado e considerou que a narrativa não condiz com a realidade. O magistrado destacou que "ficou demonstrado que o apelante fazia uso de um programa com tecnologia peer-to-peer (P2P), ou seja, que permite a disponibilização e o compartilhamento direto de arquivos entre os computadores de usuários desse aplicativo, sem a existência de um servidor centralizado".
Nesse sentido, Mário Devienne Ferraz ponderou que ao instalar programas "ponto a ponto", o usuário concorda, voluntariamente, em participar de uma rede de compartilhamento de conteúdos. O magistrado explica que "a disponibilização automática de conteúdo digital é da essência desses softwares, que não são concebidos simplesmente para acessarem ou armazenarem arquivos". Ele acrescentou que é "irrelevante" para a condenação o fato de o réu não ter sido o produtor dos materiais ilícitos.

Veja Também

Câmara de Vitória quer que pais "autorizem" conteúdo escolar para "coibir pornografia"

Como proteger seu filho para não ser alvo de pornografia infantil

Felipe Neto processa ex-ministro de Bolsonaro por citação envolvendo pornografia infantil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Justiça pornografia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados