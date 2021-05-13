Homem é preso pela PF em operação contra pornografia infantil no ES

Equipamentos apreendidos pela Polícia Federal serão periciados Crédito: Divulgação/PF

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal , em Vitória, na manhã desta quinta-feira (13), durante a Operação Teimosia II, que atua no combate à difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças através da internet. Equipamentos de mídia também foram apreendidos.

Cinco policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do investigado. O bairro não foi informado. O alvo foi preso em flagrante e os equipamentos encontrados na residência dele serão periciados. Os investigadores vão verificar se existiu produção de vídeos e imagens desta natureza ou a participação de outros envolvidos.

“Em face de rastreamento da rede mundial de computadores promovido por policiais federais, foram detectados usuários compartilhando arquivos com o conteúdo dessa natureza, durante as investigações”, explicou a PF, por nota.

A prisão em flagrante foi motivada pela infração do artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê como crime a aquisição, posse ou armazenamento de fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.