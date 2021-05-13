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Operação Teimosia II

Homem é preso pela PF em operação contra pornografia infantil no ES

Prisão aconteceu nesta quinta-feira (13), em Vitória. Equipamentos de mídia foram apreendidos e serão periciados pelas equipes da Polícia Federal

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 11:14

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

13 mai 2021 às 11:14
Equipamentos apreendidos pela Polícia Federal serão periciados Crédito: Divulgação/PF
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (13), durante a Operação Teimosia II, que atua no combate à difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças através da internet. Equipamentos de mídia também foram apreendidos.
Cinco policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do investigado. O bairro não foi informado. O alvo foi preso em flagrante e os equipamentos encontrados na residência dele serão periciados. Os investigadores vão verificar se existiu produção de vídeos e imagens desta natureza ou a participação de outros envolvidos.
“Em face de rastreamento da rede mundial de computadores promovido por policiais federais, foram detectados usuários compartilhando arquivos com o conteúdo dessa natureza, durante as investigações”, explicou a PF, por nota.
A prisão em flagrante foi motivada pela infração do artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê como crime a aquisição, posse ou armazenamento de fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
"O homem preso responderá pelo crime de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infanto-juvenil, presente no art.241-A da Lei 8.069/90, em que a pena varia entre 02 a 06 anos de reclusão e poderá ainda responder pelo crime de posse de arquivos, presente no art.241-B, cuja pena variam de 01 a 04 anos de reclusão, caso a perícia encontre arquivos dessa natureza armazenados", detalhou a polícia.

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