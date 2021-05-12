Grande quantidade de drogas, dinheiro e munição é apreendida em Barramares Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Em uma casa abandonada que servia como depósito para traficantes, a Polícia Militar prendeu Alisson de Oliveira, de 21 anos, na tarde desta quarta-feira (12), por volta das 15h, no bairro Barramares, em Vila Velha. No local foram encontrados 1.429 munições, além de 11 quilos de maconha, 258 buchas de maconha para venda, 156 pedras de crack e 10 pinos de cocaína.

De acordo com o Sargento Leonardo, da Força Tática da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar, foram recebidas diversas denúncias anônimas apontando o local do depósito de drogas e o suspeito, que estava no local, foi acordado pela chegada da equipe.

Your browser does not support the audio element. PM acha depósito e apreende quase 1.500 munições e drogas em Vila Velha

"Recebemos várias denúncias no 181 que trouxeram informação de que os suspeitos haviam mudado de local o depósito e a logística deles. Na semana passada já havíamos apreendido uma grande quantidade de droga e dinheiro, então eles foram para outra casa abandonada. Na ação foi imprescindível o apoio do cão Jaffar, do K9, que encontrou os ilícitos", contou.

Cão do K9 encontrou drogas na casa abandonada Crédito: Tiago Félix

Segundo o militar, o suspeito é "alguém de família decente", sem passagens por ocorrências anteriores, que foi recrutado pelo tráfico e passou a distribuir e recolher dinheiro.

"Semana passada apreendemos grande quantidade de drogas, dinheiro e armas e prendemos outro suspeito. Hoje, já havia esse substituto na mesma função. Eles têm feito isso, escolhem uma pessoa desconhecida, sem passagem, e que assim transita pelo bairro tranquilamente", disse.