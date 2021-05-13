Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flagrante

Suspeito que clonava cartões para fazer compras e revender é preso no ES

Segundo a polícia, prejuízo gerado é estimado em R$ 50 mil. Na residência do suspeito foram apreendidos cartões, uma arma falsa, máquinas de cartões, e produtos adquiridos por meio de fraude

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 22:35

Publicado em 

12 mai 2021 às 22:35
Delegado Brenno Andrade fala sobre autuação de empresário
O delegado Brenno Andrade estará disponível em coletiva de imprensa a ser realizada nesta quinta-feira (13) Crédito: Elis Carvalho
Um suspeito de 45 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (12) pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Ele é investigado por clonar cartões, efetuar compras online e posteriormente vender a mercadoria. O prejuízo gerado é estimado em R$ 50 mil.
Na residência do suspeito foram apreendidos cartões, uma arma falsa, máquinas de cartões, e produtos adquiridos por meio de fraude.
Mais informações serão divulgadas em entrevista coletiva de imprensa a ser realizada nesta quinta-feira (13), na Chefatura da Polícia Civil.

Veja Também

PM acha depósito e apreende quase 1.500 munições e drogas em Vila Velha

Polícia prende dois suspeitos de assassinarem taxista em Itapemirim

Detentos são presos com armas na cintura durante saidinha em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Polícia Civil Crimes Eletrônicos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina
Imagem de destaque
Lula na Espanha: 'Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela'
Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados