Suspeito que clonava cartões para fazer compras e revender é preso no ES

Um suspeito de 45 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (12) pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Ele é investigado por clonar cartões, efetuar compras online e posteriormente vender a mercadoria. O prejuízo gerado é estimado em R$ 50 mil.
Na residência do suspeito foram apreendidos cartões, uma arma falsa, máquinas de cartões, e produtos adquiridos por meio de fraude.
Mais informações serão divulgadas em entrevista coletiva de imprensa a ser realizada nesta quinta-feira (13), na Chefatura da Polícia Civil.