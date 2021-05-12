Polícia prende dois suspeitos de assassinarem taxista em Itapemirim

Taxista de Marataízes é encontrado morto em Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal

Os suspeitos foram presos na sexta-feira (7), mas a polícia divulgou a prisão deles nesta quarta-feira (12). De acordo com o titular da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, delegado Djalma Pereira Lemos, eles não tinham a pretensão de assassinar o taxista, e sim de “dar um susto'' nele.

"O taxista praticou relação sexual forçada com a namorada de um dos suspeitos, eles queriam dar uma lição, mas no desenrolar dos fatos, mataram o taxista por espancamentos, deixando o corpo no meio do canavial”, contou o delegado.

O carro de Edílio foi recuperado dias após o crime, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal

Os suspeitos estão presos e, de acordo com a Polícia Civil, contra eles há um mandado de prisão temporária. Eles foram levados ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDPM).

RELEMBRE O CASO

O taxista Edílio Santana, de 66 anos, morador de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, foi encontrado morto na tarde de 23 de março, no meio de um canavial na localidade de Campo Acima, em Itapemirim, município vizinho. Ele estava desaparecido desde o dia 20 do mesmo mês.

Segundo Marcello Marcarini, que é neto da esposa do taxista, Edílio saiu de casa no sábado de madrugada para fazer uma corrida, mas a família não sabe quem acionou a corrida, nem o destino. Como não conseguiram fazer contato com ele, registraram boletim na Polícia Civil no mesmo dia. O corpo de Edílio foi encontrado por um morador da região, que acionou a polícia.