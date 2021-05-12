Paulo Antônio Marinho, de 8 anos, foi encontrado desacordado em casa pela mãe, Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O acusado do crime, é o padrasto, de 23 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia devido à Lei de Abuso de Autoridade. Ele é considerado foragido.

Your browser does not support the audio element. Polícia conclui que menino de 8 anos foi espancado até a morte em Vitória

No dia da morte, Paulo Antônio havia ficado em casa com o padrasto, com quem convivia havia pouco mais de dois meses. A mãe havia saído para levar o filho caçula, de 5 anos, ao hospital.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória , ao retornar do hospital com o filho caçula, a mãe de Paulo Antônio encontrou o garoto deitado no colchão, onde ele dormia, coberto por um lençol.

"Já era pouco mais de 10 horas e isso chamou a atenção da mãe da criança já que o menino não dormia até tarde. Ao levantar o lençol, ela percebeu que ele tinha lesões e imediatamente pediu por socorro, mas o filho já chegou sem vida ao hospital", detalhou a delegada Larissa Lacerda, da DHPP Vitória.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e levou Paulo Antônio desacordado, acompanhado da mãe, para o hospital. No local, a equipe médica observou diversos hematomas pelo corpo. No trajeto, o menino teve parada cardiorrespiratória e passou por procedimentos de reanimação, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A delegada conta que o laudo dos médicos legistas do Departamento Médico Legal (DML) atestou que a criança apresentava diversos traumatismos por todo o corpo, inclusive na cabeça, nos pulmões, fratura nas costelas e laceração do fígado e da bexiga.

"No local do crime não encontramos nenhum instrumento que pudesse ter sido utilizado pelo autor. Pela forma como as lesões se deram, chegamos que a conclusão que foi com mãos que a vítima foi espancada até a morte", descreveu Larissa Lacerda.

Para a polícia, o autor dos fatos é o padrasto, com quem a criança dividia a casa havia pouco mais de dois meses e com quem a mãe se relacionava havia um ano. "Essa criança estava sozinha com o autor e, após o crime, ele deixou a casa levando roupas", detalha a delegada. A partir daí, começa uma incógnita para a própria polícia.

"Há informações de que ele teria fugido. Porém, também há informações de que ele teria sido morto e enterrado em uma mata no próprio bairro. Chegamos com buscas e até utilização do cão da DHPP na área, mas nada foi encontrado. Hoje, ele é tido como foragido", destacou a delegada.