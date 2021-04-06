Paulo Antônio Marinho, de 8 anos, foi encontrado desacordado em casa pela mãe, Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Morte de menino de 8 anos é investigada como assassinato, em Vitória

A mãe havia saído para levar o filho caçula, de 5 anos, ao hospital. De acordo com informações da Polícia Militar , Paulo Antônio ficou em casa com o padrasto, com quem convivia havia pouco mais de seis meses. O padrasto não foi localizado pelos policiais.

Uma unidade do Serviço de Antendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e levou a mãe e Paulo Antônio para o hospital. No local, a equipe médica observou diversos hematomas pelo corpo. No trajeto, o menino teve parada cardiorrespiratória e passou por procedimentos de reanimação, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Familiares de Paulo Antônio disseram que a criança apresentava roxos nas costas, no rosto e até mordidas pelo corpo. A certidão de óbito aponta que a causa da morte da criança foi "politraumatismo, ação contundente, homicídio".

A reportagem de A Gazeta solicitou entrevista com o delegado ou delegada a frente das investigações sobre o caso, porém, a corporação não autorizou. Por nota, a Polícia Civil informou apenas que a morte da criança está sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito deste crime foi detido.

Questões como qual o resultado do exame do corpo da criança - que explicaria as causas da morte e as circunstâncias do crime não foram respondidas.

TENSÃO NO BAIRRO

O padrasto de Paulo Antônio não foi localizado no dia da morte do menino. A Polícia Civil não informou se ele é considerado suspeito do crime ou mesmo desaparecido.

Moradores da região chegaram a repassar para policiais na sexta-feira que ele teria sido assassinado por outros criminosos. No entanto, até o momento não houve nenhum acionamento que confirmasse qualquer outro homicídio na região que confirmasse tal falto, segundo a Polícia Civil.