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Em Vitória

Polícia investiga ponto de comércio ilegal de armas em Bento Ferreira

Um homem foi detido com armas, rádios comunicadores e droga, em imóvel na Av. César Hilal, em Vitória. A PC também  investiga se mais pessoas estão envolvidas na denúncia

Publicado em 29 de Março de 2021 às 19:45

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

29 mar 2021 às 19:45
Comercialização de armas
Operação da Guarda e da PC apreende armas em Bento Ferreira Crédito: Prefeitura de Vitória
Um homem foi preso em flagrante portando armas e drogas, no bairro Bento Ferreira, na Capital, na manhã desta segunda-feira (29). A prisão se deu em operação realizada em conjunto pela Polícia Civil e pela Guarda Municipal de Vitória, em seguida à detenção de outro suspeito na última quarta-feira (24). A PC informou que os suspeitos são investigados por comercialização de armas de fogo de forma ilegal.
De acordo com Ramile Pereira, gerente de Proteção Comunitária da Guarda Civil Municipal de Vitória, durante as buscas de hoje (29) foram encontradas duas armas de fogo municiadas, uma Beretta 635 e outra Beretta 765, além de quatro rádios comunicadores e pequena quantidade de substância entorpecente. 
A prisão aconteceu em um imóvel localizado na avenida Cezar Hilal, na altura do bairro Bento Ferreira. Existe a suspeita de que tenham outros envolvidos no esquema de venda de armas. As duas armas encontradas no local não são usadas por forças de segurança, segundo a Guarda Civil Municipal, pois são peças comuns entre colecionadores. Ainda segundo a Guarda, a ocorrência em flagrante foi entregue na Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme).
O morador de 31 anos foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma e posse de drogas para consumo próprio, sendo liberado para responder em liberdade após o pagamento de fiança estipulada pela autoridade policial.
Segundo informações da PC, as buscas foram realizadas em dias distintos, por motivos estratégicos. Na última quarta-feira (24), as equipes cumpriram mandado de busca e apreensão no bairro Bela Vista, em Vitória, onde prenderam um homem de 28 anos. Na casa dele, os policiais encontraram uma pistola, munições, drogas, material para refino do entorpecente e balança de precisão. No local de trabalho, as equipes apreenderam rádios comunicadores, mais entorpecentes e pés de maconha.

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