Polícia investiga ponto de comércio ilegal de armas em Bento Ferreira

Operação da Guarda e da PC apreende armas em Bento Ferreira Crédito: Prefeitura de Vitória

Um homem foi preso em flagrante portando armas e drogas, no bairro Bento Ferreira, na Capital, na manhã desta segunda-feira (29). A prisão se deu em operação realizada em conjunto pela Polícia Civil e pela Guarda Municipal de Vitória, em seguida à detenção de outro suspeito na última quarta-feira (24). A PC informou que os suspeitos são investigados por comercialização de armas de fogo de forma ilegal.

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De acordo com Ramile Pereira, gerente de Proteção Comunitária da Guarda Civil Municipal de Vitória, durante as buscas de hoje (29) foram encontradas duas armas de fogo municiadas, uma Beretta 635 e outra Beretta 765, além de quatro rádios comunicadores e pequena quantidade de substância entorpecente.

A prisão aconteceu em um imóvel localizado na avenida Cezar Hilal, na altura do bairro Bento Ferreira. Existe a suspeita de que tenham outros envolvidos no esquema de venda de armas. As duas armas encontradas no local não são usadas por forças de segurança, segundo a Guarda Civil Municipal, pois são peças comuns entre colecionadores. Ainda segundo a Guarda, a ocorrência em flagrante foi entregue na Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme).

O morador de 31 anos foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma e posse de drogas para consumo próprio, sendo liberado para responder em liberdade após o pagamento de fiança estipulada pela autoridade policial.