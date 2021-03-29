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Perseguição policial a suspeitos termina com acidente de moto na Serra

A perseguição começou no bairro Nova Almeida por volta das 22h deste domingo (28) e o acidente ocorreu na região de Costa Bela, também na Serra. Durante a perseguição, dois suspeitos acabaram caindo de uma moto, que pegou fogo,

Publicado em 29 de Março de 2021 às 09:17

Publicado em 

29 mar 2021 às 09:17
Acidente após perseguição policial a suspeitos na Serra
Acidente após perseguição policial a suspeitos na Serra Crédito: Reprodução
Dois suspeitos acabaram caindo de uma moto, que pegou fogo, durante uma perseguição policial na Serra na noite deste domingo (28).
A perseguição, flagrada em um vídeo, começou no bairro Nova Almeida por volta das 22h e o acidente ocorreu na região de Costa Bela, também na Serra.
Depois que os suspeitos caíram da moto, eles saíram correndo. No vídeo é possível ouvir barulho de tiros. Um deles conseguiu fugir, mas o outro foi preso pela Polícia Militar.
Durante a perseguição, os bandidos atiraram contra os policiais e tentaram atropelar os militares que estavam do lado de fora da viatura. Os policiais revidaram e houve um confronto. Não há informações se houve feridos.
Com informações da TV Gazeta

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