Perseguição policial a suspeitos termina com acidente de moto na Serra

Dois suspeitos acabaram caindo de uma moto, que pegou fogo, durante uma perseguição policial na Serra na noite deste domingo (28).
A perseguição, flagrada em um vídeo, começou no bairro Nova Almeida por volta das 22h e o acidente ocorreu na região de Costa Bela, também na Serra.
Depois que os suspeitos caíram da moto, eles saíram correndo. No vídeo é possível ouvir barulho de tiros. Um deles conseguiu fugir, mas o outro foi preso pela Polícia Militar.
Durante a perseguição, os bandidos atiraram contra os policiais e tentaram atropelar os militares que estavam do lado de fora da viatura. Os policiais revidaram e houve um confronto. Não há informações se houve feridos.
Com informações da TV Gazeta