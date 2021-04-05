Morador de Marataízes desaparecido é encontrado morto dentro de carro Crédito: Leitor/ A Gazeta

Um morador de Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo, foi encontrado morto dentro de um carro na tarde desta segunda-feira (05). Luiz Antônio Fernandes da Costa, de 47 anos, popularmente conhecido por Deco, estava desaparecido desde a manhã de domingo (04). A causa da morte, segundo a Polícia Civil , ainda não foi confirmada.

O corpo foi encontrado no bairro Barra de Itapemirim, dentro de um Renault Megane. A família acredita que ele tenha sido vítima de um assassinato. O delegado de Marataízes, Renato Barcellos Perim, disse que a causa da morte ainda está sob investigação.

“O local foi isolado e ainda não é possível definir se houve agressão física, morte natural ou outra causa. Somente após o trabalho da perícia técnica poderemos concluir. A perícia foi acionada e o corpo seguirá para o Serviço Médico Legal em Cachoeiro de Itapemirim."

Luiz Antônio Fernandes da Costa, de 47 anos, popularmente conhecido por Deco Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Deco tinha necessidades especiais, mas era conhecido pela população local por andar pelas ruas da cidade com uma fralda no pescoço. Ele morava com um irmão. A prima Dulce Helena Macedo contou que a família registrou o desaparecimento e buscava por informações de seu paradeiro. A morte causou repercussão entre amigos e familiares. “Ele era conhecido por todos. Não fazia mal a ninguém. Estamos chocados”, disse a prima.

Na manhã desta terça-feira (6), a Polícia Civil informou que o caso segue sob apuração na Delegacia de Polícia de Marataízes, que iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato. O caso foi registrado, inicialmente, como morte a esclarecer.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, e somente após a realização de exame cadavérico será possível apontar a causa da morte.