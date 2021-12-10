Acidente com carreta interdita rodovia em Colatina

Motorista de carreta fica preso às ferragens em acidente em Colatina Crédito: Polícia Militar

Uma carreta tombou na manhã desta sexta-feira (10), na Rodovia ES 080, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que o motorista ficou preso às ferragens. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram ao local prestar atendimento.

O tráfego na via ficou completamente interditado, deixando a fila de veículos na pista extensa. A pista foi liberada parcialmente durante a manhã. Segundo informações iniciais da Polícia Militar de Colatina, a vítima é um homem de 29 anos, que foi retirado das ferragens, socorrido e levado para o Hospital Silvio Avidos, no mesmo município. Ele está em estado grave.

O Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) contratou uma empresa para fazer a limpeza da via. A PM explicou que a retirada da carreta é de responsabilidade do dono do veículo.

De acordo com informações da PM, o acidente ocorreu na localidade conhecida como Franchiani. Nas imagens enviadas por telespectadores da TV Gazeta Noroeste, é possível ver que a carreta tombou e parte da carga de madeira se espalhou na pista. As causas do tombamento ainda não foram informadas.

Motorista de carreta fica preso às ferragens em acidente em Colatina

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