Acidente com carreta interdita rodovia em Colatina

Uma carreta tombou na manhã desta sexta-feira (10), na Rodovia ES 080, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que o motorista ficou preso às ferragens. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram ao local prestar atendimento.
O tráfego na via ficou completamente interditado, deixando a fila de veículos na pista extensa. A pista foi liberada parcialmente durante a manhã. Segundo informações iniciais da Polícia Militar de Colatina, a vítima é um homem de 29 anos, que foi retirado das ferragens, socorrido e levado para o Hospital Silvio Avidos, no mesmo município. Ele está em estado grave.
O Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) contratou uma empresa para fazer a limpeza da via. A PM explicou que a retirada da carreta é de responsabilidade do dono do veículo.
De acordo com informações da PM, o acidente ocorreu na localidade conhecida como Franchiani. Nas imagens enviadas por telespectadores da TV Gazeta Noroeste, é possível ver que a carreta tombou e parte da carga de madeira se espalhou na pista. As causas do tombamento ainda não foram informadas.
Motorista de carreta fica preso às ferragens em acidente em Colatina
Atualização
10/12/2021 - 10:13
Após a publicação da reportagem, o trânsito na rodovia foi liberado parcialmente.