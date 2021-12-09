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Perseguição termina em acidente na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha

Três suspeitos estavam em um carro que possuía restrição de furto e roubo e que capotou na altura do bairro Glória; dois deles foram detidos e um conseguiu fugir
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 dez 2021 às 13:30

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 13:30

Perseguição terminou em acidente na Avenida Carlos Lindenberg nesta quinta (9)
Perseguição terminou em acidente na Avenida Carlos Lindenberg nesta quinta (9) Crédito: Vitor Jubini

Correção

09/12/2021 - 6:35
Em versão anterior, a reportagem informou que havia três pessoas no veículo roubado e que uma delas conseguiu fugir. Segundo a polícia, a ocorrência reporta que somente dois indivíduos estavam no carro. O texto foi corrigido.
Uma perseguição da Polícia Militar a um carro roubado terminou em acidente na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Glória, em Vila Velha, nesta quinta-feira (9). Dois suspeitos estavam no veículo.
De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, os suspeitos estavam em uma praça no bairro Jardim Guadalajara, também em Vila Velha, quando uma viatura da PM chegou. Eles, então, tentaram fugir e a perseguição teve início.
Na altura do bairro Glória, o carro no qual estavam os suspeitos bateu em um outro veículo e capotou na Avenida Carlos Lindenberg. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos.
De acordo com a Polícia Militar, foi durante um patrulhamento que os militares visualizaram quando o veículo roubado passou pela viatura na praça do bairro, momento em que deram voz de abordagem aos indivíduos que estavam no carro. No entanto, a ordem foi desobedecida, iniciando-se uma perseguição.
"Os suspeitos somente pararam após tomar a Rodovia Carlos Lindenberg e capotar, após atingir outros veículos que circulavam pela via. Eles ainda tentaram se evadir, mas foram alcançados e detidos, sendo constatado que um dos indivíduos possuía um mandado de prisão em aberto por estar foragido", disse a PM em nota.
A corporação ainda relatou que, devido ao acidente, os detidos, de 28 e 38 anos, foram levados ao Hospital Antônio Bezerra de Farias e, posteriormente, à Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, o indivíduo de 28 anos foi autuado em flagrante por receptação e resistência, além de cumprido o mandado de recaptura.
Já o homem de 38 anos foi ouvido e liberado, após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar o Auto de Prisão em Flagrante.

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