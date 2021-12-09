Bandidos invadem fazenda e fazem reféns em Anchieta

Uma fazenda foi alvo de bandidos na manhã desta quarta-feira (8) no interior de Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo . O local foi invadido por seis homens armados que levaram eletrônicos, dinheiro, pássaros, entre outros objetos. Até o momento, ninguém foi preso.

Delegacia de Anchieta Crédito: Priciele Venturini

De acordo com informações da Polícia Militar, a propriedade fica na divisa das comunidades de Simpatia e Emboacica. As vítimas contaram que os suspeitos invadiram a casa do caseiro, fazendo ele e mais três funcionários reféns.

Os criminosos fugiram levando R$ 600, dois aparelhos de celular, uma televisão, três pássaros trinca-ferro e um coleiro, além de documentos e cartões de crédito.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o fato está sob apuração da Delegacia Regional de Anchieta e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.