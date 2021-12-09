Bandidos invadem fazenda e fazem reféns em Anchieta

Uma fazenda foi alvo de bandidos na manhã desta quarta-feira (8) no interior de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. O local foi invadido por seis homens armados que levaram eletrônicos, dinheiro, pássaros, entre outros objetos. Até o momento, ninguém foi preso.
De acordo com informações da Polícia Militar, a propriedade fica na divisa das comunidades de Simpatia e Emboacica. As vítimas contaram que os suspeitos invadiram a casa do caseiro, fazendo ele e mais três funcionários reféns.
Os criminosos fugiram levando R$ 600, dois aparelhos de celular, uma televisão, três pássaros trinca-ferro e um coleiro, além de documentos e cartões de crédito.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o fato está sob apuração da Delegacia Regional de Anchieta e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.