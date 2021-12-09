Bandidos quebram parede e roubam cofre de casa lotérica em Cariacica

Os criminosos entraram pelo estacionamento, quebraram a parede e assaltaram a lotérica que fica dentro de um supermercado, em Cariacica Crédito: Divulgação

Uma casa lotérica foi arrombada e assaltada na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica , no fim da noite desta quarta-feira (8). O prejuízo foi grande, por volta de R$ 50 mil. De acordo com a proprietária do estabelecimento, que não será identificada, os criminosos levaram o cofre do local e carregaram tudo o que havia dentro. Segundo a vítima, estavam guardados dinheiro em espécie, notas e moedas para troco, títulos de Tele-Sena, bolões, entre outros itens de valor.

A Lotérica Campo Grande fica na área do Supermercado Schowambach, que está fechado há meses. As outras lojas do espaço, porém, funcionam normalmente, e uma delas é o estabelecimento assaltado.

PELOS FUNDOS

A dona da casa lotérica explicou que os criminosos chegaram ao local por volta das 23h e, antes de praticarem o assalto, eles quebraram o cadeado do estacionamento e cortaram os fios de energia elétrica. Desta forma, impediram que as câmeras de videomonitoramento registrassem a ação.

"Eles quebraram o cadeado e entraram com o carro. Antes de invadirem, cortaram os fios propositalmente. A única imagem filmada é o clarão dos faróis. Depois disso, as câmeras ficaram sem energia. Eles vieram pelo estacionamento, quebraram a parede do nosso banheiro e entraram. Depois eles foram para onde fica o cofre e o carregaram inteiro. Ainda reviraram tudo aqui, limparam o caixa e saíram", contou a mulher.

Além do prejuízo financeiro e material, os assaltantes ainda causaram mais danos ao local. Segundo a proprietária, enquanto permaneceram no estabelecimento, eles quebraram a máquina que faz e envia os jogos para os servidores da Caixa Econômica Federal , o que impediu o funcionamento da Casa Lotérica.

NINGUÉM FOI PRESO

Pela manhã, ao chegar no local, a vítima constatou o roubo e acionou a Polícia Militar , que, em nota, informou que policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de furto em uma casa lotérica no bairro Campo Grande, em Cariacica.

Ainda segundo a PM, no local, a proprietária disse que durante a noite o loja foi furtada, sendo levado o cofre. A mulher constatou que o cadeado da entrada da garagem do supermercado, onde a casa lotérica fica localizada, estava quebrado, além da parte de trás da parede.

Já a Polícia Civil salientou que o caso está sob investigação do 16º Distrito Policial e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.