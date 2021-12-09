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Prejuízo de mais de R$ 50 mil

Bandidos quebram parede e roubam cofre de casa lotérica em Cariacica

Por volta das 23h desta quarta (8), os criminosos arrombaram o cadeado do estacionamento, fizeram um buraco na parede e entraram pelo banheiro da lotérica. Antes de levarem o cofre, eles cortaram os fios para a ação não ser filmada
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

09 dez 2021 às 13:08

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 13:08

Cariacica
Os criminosos entraram pelo estacionamento, quebraram a parede e assaltaram a lotérica que fica dentro de um supermercado, em Cariacica Crédito: Divulgação
Uma casa lotérica foi arrombada e assaltada na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, no fim da noite desta quarta-feira (8). O prejuízo foi grande, por volta de R$ 50 mil. De acordo com a proprietária do estabelecimento, que não será identificada, os criminosos levaram o cofre do local e carregaram tudo o que havia dentro. Segundo a vítima, estavam guardados dinheiro em espécie, notas e moedas para troco, títulos de Tele-Sena, bolões, entre outros itens de valor.
A Lotérica Campo Grande fica na área do Supermercado Schowambach, que está fechado há meses. As outras lojas do espaço, porém, funcionam normalmente, e uma delas é o estabelecimento assaltado.

PELOS FUNDOS

A dona da casa lotérica explicou que os criminosos chegaram ao local por volta das 23h e, antes de praticarem o assalto, eles quebraram o cadeado do estacionamento e cortaram os fios de energia elétrica. Desta forma, impediram que as câmeras de videomonitoramento registrassem a ação.

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"Eles quebraram o cadeado e entraram com o carro. Antes de invadirem, cortaram os fios propositalmente. A única imagem filmada é o clarão dos faróis. Depois disso, as câmeras ficaram sem energia. Eles vieram pelo estacionamento, quebraram a parede do nosso banheiro e entraram. Depois eles foram para onde fica o cofre e o carregaram inteiro. Ainda reviraram tudo aqui, limparam o caixa e saíram", contou a mulher.
Além do prejuízo financeiro e material, os assaltantes ainda causaram mais danos ao local. Segundo a proprietária, enquanto permaneceram no estabelecimento, eles quebraram a máquina que faz e envia os jogos para os servidores da Caixa Econômica Federal, o que impediu o funcionamento da Casa Lotérica.

NINGUÉM FOI PRESO

Pela manhã, ao chegar no local, a vítima constatou o roubo e acionou a Polícia Militar, que, em nota, informou que policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de furto em uma casa lotérica no bairro Campo Grande, em Cariacica.
Ainda segundo a PM, no local, a proprietária disse que durante a noite o loja foi furtada, sendo levado o cofre. A mulher constatou que o cadeado da entrada da garagem do supermercado, onde a casa lotérica fica localizada, estava quebrado, além da parte de trás da parede.
Já a Polícia Civil salientou que o caso está sob investigação do 16º Distrito Policial e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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Assalto Cariacica expedito garcia loterias Polícia Civil Supermercados Schowambach
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