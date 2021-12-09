Homem é encontrado morto com marcas de agressão em Iúna

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na localidade de Córrego Bálsamo, zona rural de Iúna, na Região do Caparaó, na manhã desta quarta-feira (8). Segundo informações da polícia, ele estava com marcas de agressão, principalmente na região da cabeça. A motivação do crime ainda é desconhecida.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo estava às margens de uma estrada e tinha sinais de violência. A Polícia Civil foi acionada e segundo o delegado Tiago Dorneles, as marcas de violência eram na região da cabeça. “ O corpo estava caído com indícios de lesão contundente. A vítima ainda não foi identificada, estava sem documentos, e não foi identificada por ninguém ainda. Agora iniciamos as investigações”, disse.