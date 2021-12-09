Homem é preso por se masturbar em praça de alimentação em shopping de Vitória

O homem foi levado para a Delegacia da Mulher e, depois, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana Crédito: Vitor Jubini

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante após se masturbar na praça de alimentação do Shopping Vitória , na noite desta quarta-feira (8). De acordo com o relatório do boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Militar , três adolescentes, duas de 14 anos e uma de 17 anos, denunciaram o homem à equipe de segurança do shopping após vê-lo se masturbando. Conforme a Polícia Civil , ele foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

De acordo com o registro da polícia, a jovem de 17 anos estava com sua irmã de 14 e uma amiga também de 14 anos. Em um determinado momento, quando estava sozinha na praça de alimentação, ela percebeu que o homem a observava de maneira constrangedora. Ela então encontrou as outras duas meninas e elas saíram de perto do homem.

Depois, o registro da PM narra que as garotas passearam pelo shopping, entrando em várias lojas e voltaram à praça de alimentação, onde se sentaram. A jovem de 17 anos percebeu que, logo em seguida, o suspeito sentou-se em uma mesa atrás delas e começou a se masturbar.

A menina, segundo o boletim de ocorrência da polícia, gravou o homem e, depois, procurou a equipe de segurança do shopping para falar o que havia acontecido. Elas foram levadas ao ambulatório do estabelecimento, onde acionaram a Polícia Militar. O homem foi levado à Delegacia de Plantão da Mulher e autuado em flagrante por importunação sexual.

Em nota, o Shopping Vitória informou que, assim que foi acionado e tomou conhecimento do fato, adotou todos os procedimentos de segurança necessários, prestando o devido apoio para a cliente.