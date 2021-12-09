Homem é baleado após discussão por venda de casa em Vitória

Homem foi baleado na perna depois de uma discussão pela compra de uma casa em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 34 anos foi baleado na perna após uma discussão no bairro Grande Vitória, que fica na Capital, nesta quarta-feira (8). O suspeito de atirar é um comerciante, que é dono de um supermercado. A briga teria sido motivada pela negociação de um imóvel que fica no bairro, de acordo com a Polícia Civil . A vítima foi socorrida e levada para um hospital em Vitória.

Conforme informações levantadas pela reportagem da TV Gazeta com a Polícia Civil, o imóvel trata-se de uma herança. Uma das herdeiras teria vendido uma parte da construção sem autorização, o que teria deixado o irmão dela contrariado. Ele, então, foi até o local e começou a depredá-lo, tirando portas e janelas, para impedir que o comerciante se apossasse do imóvel.

Ao saber da situação, o comerciante foi até o local com uma arma. Segundo a polícia, ele teria discutido com o homem e chegou a dar coronhadas na cabeça dele antes de atirar na perna da vítima. O homem baleado foi socorrido e levado para um hospital. O comerciante ainda não foi encontrado.