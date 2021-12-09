Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tiro na perna

Homem é baleado após discussão por venda de casa em Vitória

A briga teria sido motivada pela negociação de um imóvel que fica no bairro, de acordo com informações da Polícia Civil. Vítima foi levada para o hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2021 às 09:24

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 09:24

Viatura da Polícia Civil
Homem foi baleado na perna depois de uma discussão pela compra de uma casa em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 34 anos foi baleado na perna após uma discussão no bairro Grande Vitória, que fica na Capital, nesta quarta-feira (8). O suspeito de atirar é um comerciante, que é dono de um supermercado. A briga teria sido motivada pela negociação de um imóvel que fica no bairro, de acordo com a Polícia Civil. A vítima foi socorrida e levada para um hospital em Vitória.
Conforme informações levantadas pela reportagem da TV Gazeta com a Polícia Civil, o imóvel trata-se de uma herança. Uma das herdeiras teria vendido uma parte da construção sem autorização, o que teria deixado o irmão dela contrariado. Ele, então, foi até o local e começou a depredá-lo, tirando portas e janelas, para impedir que o comerciante se apossasse do imóvel.
Ao saber da situação, o comerciante foi até o local com uma arma. Segundo a polícia, ele teria discutido com o homem e chegou a dar coronhadas na cabeça dele antes de atirar na perna da vítima. O homem baleado foi socorrido e levado para um hospital. O comerciante ainda não foi encontrado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Vendedor ambulante é morto em assalto dentro de Transcol no ES

Capitão aposentado da PM reage a assalto e é baleado na Serra

Mais um tiroteio com morte é registrado em Serra Dourada III, na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados