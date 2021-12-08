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Onda de violência

Mais um tiroteio com morte é registrado em Serra Dourada III, na Serra

Em nove dias, é o terceiro tiroteio com morte no bairro. PM foi acionada para ocorrência na tarde desta quarta (8) e, ao chegar ao local, se deparou com um indivíduo morto
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

08 dez 2021 às 16:37

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 16:37

Um homem foi assassinado em mais um tiroteio no bairro Serra Dourada III, na Serra, no início da tarde desta quarta-feira (8). O bairro vive uma onda de violência, já que essa  foi a terceira troca de tiros com morte na região em intervalo de nove dias. 
Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados no local. "Militares foram ao bairro e localizaram um indivíduo em óbito. A Polícia Civil foi acionada", disse, em nota.
Homem foi morto em Serra Dourada III nesta quarta-feira (8)
Homem foi morto em Serra Dourada III nesta quarta-feira (8) Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo a TV Gazeta, a vítima do ataque foi identificada como Jonathan Teodoro Cunha, de 19 anos. Ele foi assassinado com pelo menos 20 tiros. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito de atirar contra Jonathan ainda acertou o cachorro da vítima e ameaçou a esposa dele. A Polícia Militar afirmou que, ao chegar ao local, o jovem já estava morto.
Ainda segundo apuração da TV Gazeta, um vídeo que circula por aplicativos de mensagens mostra um grupo de suspeitos combinando o ataque no bairro na tarde desta quarta-feira (8). "Brota lá. Brota lá agora. Não vai chamar a polícia não", diz um deles. Veja:
A Polícia Civil informou que não é possível confirmar a data e a localidade onde as imagens foram registradas, mas destacou que a inteligência da PC monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o Estado. "O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O sigilo é garantido e todas as informações são investigadas. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento", concluiu por meio de nota.

TERCEIRO TIROTEIO COM MORTE EM 9 DIAS

Na última terça-feira (30), também à luz do dia, o adolescente Wesley Soares do Nascimento, de 17 anos, foi assassinado a tiros e a namorada dele ficou ferida. Eles estavam na praça de Serra Dourada III. Naquele final de tarde, testemunhas relataram terem ouvido pelo menos 15 tiros.
Conforme o relato da jovem baleada, o crime foi cometido por um homem que chegou de bicicleta, reclamando que o namorado dela estaria usando o local para vender drogas. Logo em seguida, o criminoso já teria começado a atirar. Depois, ele fugiu e não foi localizado pela polícia.
Na última segunda-feira (6), um homem foi morto a tiros também no bairro Serra Dourada III, na Serra. Segundo apuração da TV Gazeta, ele foi identificado como Tiago Martins, um vigilante de 34 anos e morador da região. 
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada devido a relatos de disparos de arma de fogo na região feitos ao Ciodes. Quando chegaram ao local, policiais localizaram a vítima, já sem vida. Ainda segundo a PM, nenhum suspeito foi localizado.
Tiago Martins, de 34 anos, foi morto a tiros na praça de Serra Dourada III
Tiago Martins, de 34 anos, foi morto a tiros na praça de Serra Dourada III Crédito: Reprodução
O pai de Tiago, que preferiu não ter o nome divulgado, disse em entrevista à TV Gazeta que o filho estava desempregado havia cerca de um mês e, provavelmente, estava voltando para casa, depois de deixar os dois filhos na escola, no início da tarde desta segunda-feira (6).
Segundo ele, testemunhas contaram que os criminosos atiraram em Tiago, enquanto este estava sentado em um banco da praça. O pai da vítima disse ainda que o filho não tinha qualquer tipo de envolvimento com o "mundo do crime" e não sabe o que pode ter motivado o assassinato.

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