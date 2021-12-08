Mais um tiroteio com morte é registrado em Serra Dourada III, na Serra

Serra Dourada III, na Um homem foi assassinado em mais um tiroteio no bairro, na Serra , no início da tarde desta quarta-feira (8). O bairro vive uma onda de violência, já que essa foi a terceira troca de tiros com morte na região em intervalo de nove dias.

Segundo a Polícia Militar , o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados no local. "Militares foram ao bairro e localizaram um indivíduo em óbito. A Polícia Civil foi acionada", disse, em nota.

Homem foi morto em Serra Dourada III nesta quarta-feira (8) Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo a TV Gazeta, a vítima do ataque foi identificada como Jonathan Teodoro Cunha, de 19 anos. Ele foi assassinado com pelo menos 20 tiros. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito de atirar contra Jonathan ainda acertou o cachorro da vítima e ameaçou a esposa dele. A Polícia Militar afirmou que, ao chegar ao local, o jovem já estava morto.

Ainda segundo apuração da TV Gazeta, um vídeo que circula por aplicativos de mensagens mostra um grupo de suspeitos combinando o ataque no bairro na tarde desta quarta-feira (8). "Brota lá. Brota lá agora. Não vai chamar a polícia não", diz um deles. Veja:

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A Polícia Civil informou que não é possível confirmar a data e a localidade onde as imagens foram registradas, mas destacou que a inteligência da PC monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o Estado. "O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O sigilo é garantido e todas as informações são investigadas. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento", concluiu por meio de nota.

TERCEIRO TIROTEIO COM MORTE EM 9 DIAS

Conforme o relato da jovem baleada, o crime foi cometido por um homem que chegou de bicicleta, reclamando que o namorado dela estaria usando o local para vender drogas. Logo em seguida, o criminoso já teria começado a atirar. Depois, ele fugiu e não foi localizado pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada devido a relatos de disparos de arma de fogo na região feitos ao Ciodes. Quando chegaram ao local, policiais localizaram a vítima, já sem vida. Ainda segundo a PM, nenhum suspeito foi localizado.

Tiago Martins, de 34 anos, foi morto a tiros na praça de Serra Dourada III Crédito: Reprodução

O pai de Tiago, que preferiu não ter o nome divulgado, disse em entrevista à TV Gazeta que o filho estava desempregado havia cerca de um mês e, provavelmente, estava voltando para casa, depois de deixar os dois filhos na escola, no início da tarde desta segunda-feira (6).