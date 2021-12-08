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População em pânico

Suspeito de participar de tiroteios é preso em Vitória

Policiais militares estavam fazendo o patrulhamento na Região de Jaburu quando receberam a denúncia de que o jovem estaria escondido em uma escadaria do bairro

Publicado em 

08 dez 2021 às 11:00

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 11:00

Rádios comunicadores, balança de precisão, munição, armas e drogas foram apreendidas junto com o homem
Rádios comunicadores, balança de precisão, munição, armas e drogas foram apreendidas junto com o homem Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem de 21 anos suspeito de participar de um tiroteio no bairro Santo Antônio, em Vitória, na última quarta-feira (1º) e também no fim de semana, causando pânico na população, foi preso na noite desta terça (7) em Jaburu, também na Capital capixaba.
Policiais militares estavam fazendo o patrulhamento na região de Jaburu quando receberam a denúncia de que o suspeito estaria escondido em uma escadaria do bairro. Eles pediram reforço da Força Tática e foram ao local. Joann Carlos Silva Soares ainda tentou fugir, mas acabou preso.
A denúncia era de que Joann estaria foragido da Justiça de Pernambuco e participou dos ataques ocorridos na prainha no bairro Santo Antônio.
Com ele, foram apreendidos carregadores, armas, munição, pinos de cocaína, buchas de maconha, rádios comunicadores, balanças de alta precisão, dois celulares e R$ 330 em dinheiro.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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