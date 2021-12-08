Agressões cada vez mais explícitas contra mulheres exigem reação estruturada

No início da década de 2010, o Espírito Santo era o líder no ranking de Estados que mais matavam mulheres no Brasil. Vitória , a Capital, neste mesmo período era é capital brasileira que mais matava mulheres. Os anos passaram, a Lei Maria da Penha , em vigor desde 2006, foi sendo fortalecida, veio a Lei do Feminicídio e, de uma forma geral, parecia que a violência contra mulheres estava diminuindo por aqui. Mas os números atuais de medidas protetivas e de violências fatais consumadas (feminicídios) vêm aumentando; o Estado, agora, já está em 5º lugar no ranking dos que mais matam mulheres negras no Brasil e 11º no ranking dos que mais matam mulheres não negras.

Nunca devemos comemorar demais sem olhar ao redor o que realmente está acontecendo. Essa pode ser uma boa frase motivacional ou um bom conselho daqueles que nossas avós nos deixam de herança para vida. Isso, porém, é a regra que vale quando o assunto é violência contra mulheres no Espírito Santo. Depois de um período de aparente calmaria, os números voltam a subir e a única coisa que se vê nos noticiários televisivos, jornais e sites de notícias são casos e mais casos de agressões contra mulheres.

Por aqui as mulheres não tinham vez, estavam destinadas a seus lugares domésticos, pouco se tendo pensado em defender que elas ocupassem posições políticas, debates nas esferas públicas, como na ciência ou nas forças de segurança. É por isso que as mulheres só ganharam – e continuam ganhando – espaço na esfera pública capixaba por meio de lutas constantes e sem descanso.

Vejamos o que está ocorrendo atualmente na Câmara de Vereadores de Vitória , capital que até 2015 era a que mais matava mulheres no Brasil: diuturnamente duas vereadoras estão sendo atacadas, por vezes impedidas mesmo de falar, por um vereador que não respeita a sua presença na casa legislativa municipal. E mais, a maioria dos outros vereadores ao invés de defendê-las assistem passivamente às agressões.

Como se tem noticiado, as vereadoras Camila Valadão e Karla Coser estão sendo agredidas verbalmente, suas proposições atacadas, seus direitos de fala usurpados, pelo vereador da Gilvan da Federal desde que foram eleitas. Fato amplamente noticiado na mídia local e nacional, esse constante ataque às vereadoras demonstra, justamente, o que as pesquisas dizem sobre a cultura patriarcal que permeia a sociedade capixaba.

Vendo-se confrontados com mulheres que passam a ocupar espaços na esfera pública antes só ocupados por homens, esses que ainda operavam com a lógica patriarcal de séculos passados agem em represália de forma violenta e ameaçadora.

Da mesma forma que ocorre com as vereadoras na esfera pública, nos domicílios, onde pouco se mostra ao público, a violência contra mulheres também é constante, resultando, em última instância, em todas essas mortes e pilhas de corpos femininos que estamos contabilizando no Espírito Santo neste ano de 2021 . O homem que não aceita a equidade de gênero procura de toda forma reaver o seu lugar de dominação e de opressão, seja por meio de injúrias, seja por meio de violência física fatal.

A Lei Maria da Penha de 2006 prevê uma série de medidas para a diminuição da violência contra mulher que ainda não foram implementadas completamente em nosso Estado, mas o governo do Espírito Santo vem insistindo há anos em investir todas ou quase todas as verbas destinadas ao combate à violência de gênero em campanhas publicitárias e educativas sobre a lei. Não que isso não tenha sido necessário em algum momento, mas sabemos em razão de pesquisa do Instituto Isabela Galvão que 98% da população brasileira conhece a Lei Maria da Penha.