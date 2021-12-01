Câmara de Vitória: parlamentar ataca professores e manda vereadora calar a boca

O plenário da Câmara de Vitória foi novamente palco de desrespeito, gritaria e agressões verbais. Na manhã desta quarta-feira (01), o vereador Gilvan da Federal (Patriota) ofendeu os professores da rede pública municipal presentes na sessão e em seguida emendou em uma discussão com a vereadora Camila Valadão (Psol), mandando-a calar a boca.

O vereador chamou os profissionais do magistério da Capital de “canalhas”, “covardes” e disse que eles deveriam ser demitidos por serem “comunistas marxistas” e passar “dever de casa LGBT” para as crianças.

O Sindicato dos Servidores Municipais de Vitória (Sindsmuvi) foi à Câmara para usar a tribuna livre. Na fala oficial, a presidente da entidade, Waleska Timóteo, discursou sobre a valorização dos profissionais da educação no projeto de orçamento da Prefeitura de Vitória para o próximo ano.

Gilvan da Federal e Camila Valadão bateram boca no plenário da Câmara, enquanto Piquet tentou apartar discussão Crédito: Reprodução de vídeo

“Depois (da minha fala), foi dada a palavra aos outros vereadores e todos elogiaram e até concordaram coma gente. Que era importante a discussão sobre a valorização do servidor. Quando chegou a vez do Gilvan ele começou a agressão”, lembra Waleska.

Ela conta que havia cerca de 70 pessoas nas galerias, que acompanhavam a sessão e reagiram às falas do vereador do Patriota.

“O prefeito Lorenzo Pazolini é muito ‘bonzinho’. Se eu estivesse lá vocês iam tomar processo administrativo disciplinar até serem demitidos. Vocês são uma vergonha para a educação de Vitória. Fica emboscando criança com ideologia de gênero”, disse durante seu momento ao microfone.

Ao ouvir manifestações dos presentes, ele emenda “cala a boca aí, comunista”.

Quando terminou seu tempo regulamentar de fala, Gilvan se levantou e se dirigiu diretamente às pessoas que assistiam à sessão. “Canalhas! Vocês ficam emboscando criança na escola com ideologia de gênero. Com criança é fácil, quero ver com um homem. Covarde!”, afirmou de pé, já fora do microfone.

O momento foi capturado em vídeo por pessoas que estavam presentes no local.

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“ISSO TÁ UM CIRCO”

Enquanto isso, a câmera que transmitia a sessão ao vivo para as redes sociais da Câmara focava no presidente da Casa, Davi Esmael (PSD), que tentava passar a palavra ao próximo vereador registrado para se manifestar, que era Anderson Goggi (PTB). Sem conseguir falar, por conta da discussão entre Gilvan e os servidores, Goggi, que também é preside a Corregedoria da Casa, reclamou com Davi Esmael.

“Eu não posso ir lá e falar com o vereador (Gilvan) porque ele não está fazendo uso do microfone”, justifica o presidente da Câmara. Em seguida, Goggi diz que a sessão parecia “um circo”. “Circo não porque eu não sou palhaço e acredito que vossa excelência também não seja”, rebateu Esmael, que assistia da mesa a discussão.

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“É segunda vez nesta semana que eu sou atrapalhado, que a minha fala é atrapalhada por conta dessa situação. Eu era o próximo depois do vereador Gilvan. Eu tinha uma matéria urgente em relação do carnaval de vitória. Minha matéria foi prejudicada. Eu penso que o ambiente de plenário, por mais que não concorde ou concorde, eu tenho que ouvir”, disse o vereador para A Gazeta.

Ele ressaltou que, enquanto presidente da corregedoria da Câmara não poderia falar sobre o ocorrido porque ainda não havia denúncias em relação ao episódio desta quarta. “Na hora que chegar para mim a denúncia, não fica um minuto. No outro dia eu convoco reunião”, afirmou.

“CALA A SUA BOCA”

Enquanto o presidente da Câmara ainda tentava fazer prosseguir a sessão, com a fala dos demais vereadores que estavam inscritos, a vereadora Camila Valadão (Psol) entra na discussão entre Gilvan e os professores.

“Quando eu viro para o lado falo que o vereador estava provocando os professores, ele vira para mim e fala ‘você cala a sua boca’. Eu falo que não vou calar a boca. Eu falo no microfone para registrar o que eu estou falando, e ele começa a falar arbitrariedades. Me chama de satanista, assassina de crianças”, diz a parlamentar.

Nesse momento, Davi Esmael dá por encerrada a sessão e a transmissão oficial é interrompida. Parte da discussão entre Gilvan e Camila é registrada também por pessoas que estavam no local.

A vereadora conta que a discussão se seguiu durante bastante tempo depois do fim da sessão e criticou a atitude do presidente da Casa de não intervir. “Na minha avaliação, o comportamento da presidência deveria ser de garantir que uma vereadora não fosse vítima de violência dentro da Cãmara”, apontou.

Camila ressaltou que a gravidade das ofensas do vereador Gilvan contra ela tem aumentado, em uma “escalada de violência”.

“Eu pretendo tomar todas as providências cabíveis legais e também administrativas, que é abrir representação na corregedoria da câmara, e espero que algo seja feito. Não é possível o parlamentar se utilizar do seu cargo para cometer crimes que é o que ele tem feito sistematicamente”, disse.

Camila também faz parte da corregedoria e afirmou que já houve sete denúncias contra Gilvan. Nenhuma, contudo, foi acatada em votação e, por isso, nunca foi aberto processo administrativo contra ele.

Your browser does not support the audio element. Parlamentar ataca professores e manda vereadora calar a boca

Procurado, o presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael, se manifestou por nota dizendo que lamenta “o fato de ter sido necessário o encerramento da sessão ordinária desta quarta-feira por conta de desentendimentos entre os vereadores, mesmo após tentativas de retomada do rito da sessão”.

A Gazeta procurou o vereador Gilvan da Federal por telefone e mensagem, mas ele ainda não se manifestou. Caso haja retorno, esse texto será atualizado.