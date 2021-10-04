Quando o assassino está em casa: feminicídio cresce 38,9% no ES

A região que lidera as ocorrências de feminicídios é a Noroeste (oito), seguida pela Metropolitana
(sete), Sul (cinco), Serrana (três) e Norte (dois). A proporção de quem é o autor do crime também chama a atenção. Em 28% dos casos foram cometidos pelos maridos, já em outros 20% foram o ex-marido, 16% pelos namorados e 8% pelos ex-namorados.
O feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Decorre, muitas vezes, de circunstâncias e contextos de violência doméstica e familiar.
No âmbito geral, os homicídios dolosos de mulheres – que somam os que ocorreram por causas diversas e os feminicídios – também cresceram no Espírito Santo
. Até o momento, de janeiro a setembro, ocorreram 78 ante 73 do ano passado. Um acréscimo de 6,8%.