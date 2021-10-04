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Leonel Ximenes

Quando o assassino está em casa: feminicídio cresce 38,9% no ES

Maior parte dos crimes foi cometida por marido, ex-marido, namorado e ex-namorado

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 13:51

Públicado em 

04 out 2021 às 13:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Violência contra a mulher deve ser combatida e denunciada
Violência contra a mulher deve ser combatida e denunciada Crédito: Akiragiulia/Pixabay
O número de feminicídios cresceu 38,9% de um ano para outro, considerando o período entre janeiro e setembro. A quantidade passou de 18 para 25, de acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
A região que lidera as ocorrências de feminicídios é a Noroeste (oito), seguida pela Metropolitana (sete), Sul (cinco), Serrana (três) e Norte (dois). A proporção de quem é o autor do crime também chama a atenção. Em 28% dos casos foram cometidos pelos maridos, já em outros 20% foram o ex-marido, 16% pelos namorados e 8% pelos ex-namorados.

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O feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Decorre, muitas vezes, de circunstâncias e contextos de violência doméstica e familiar.

HOMICÍDIOS CONTRA AS MULHERES

No âmbito geral, os homicídios dolosos de mulheres – que somam os que ocorreram por causas diversas e os feminicídios – também cresceram no Espírito Santo. Até o momento, de janeiro a setembro, ocorreram 78 ante 73 do ano passado. Um acréscimo de 6,8%.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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