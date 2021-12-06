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Violência

Mulher é agredida e esfaqueada pelo ex na frente dos filhos em Vitória

Caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (6). A vítima sofreu ferimentos na cabeça, rosto, pescoço. Ela já havia sido agredida no último domingo de novembro, quando teve o cabelo cortado pelo agressor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2021 às 10:08

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 10:08

Vitória
Após ser esfaqueada, a vítima ainda foi jogada contra a janela, que com o impacto quebrou os vidros Crédito: Rodrigo Gomes
Uma mulher de 29 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro após o homem não aceitar o término da relação. O caso ocorreu em Vitória, por volta das 6h desta segunda-feira (6). O acusado arrombou, com um chute, a porta da casa onde estavam a vítima, a mãe dela e ainda os três filhos do casal.
Segundo informações repassadas por familiares, o casal se separou há cerca de 10 dias e, desde então, o homem passou a fazer ameaças constantes à ex-mulher, que tentava havia meses encerrar a relação que mantinha com o agressor.

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A vítima estava dormindo quando o ex-companheiro chegou ao local e a esfaqueou na própria cama. Ela sofreu cortes no pescoço, rosto e cabeça. A violência foi tanta que a mulher ainda foi jogada contra a janela do quarto, estilhaçando os vidros na sequência. A mulher foi socorrida pelo Samu e levada ao hospital com muitos ferimentos.
Na tentativa de defender a filha, a mãe dela entrou em luta corporal contra o ex-genro para impedir que ele continuasse com as agressões, porém ela também foi esfaqueada na perna. Em entrevista à TV Gazeta, a senhora disse que os netos ficaram desesperados com as cenas presenciadas.
Vizinhos ouviram os gritos e correram para o local. O agressor, entretanto, ao perceber a chegada dos moradores do entorno, conseguiu fugir da casa, que ficou com muitas marcas de sangue.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que, até esta tarde, nenhum suspeito foi detido. A corporação reforçou a importância da população colaborar com informações a respeito do crime por meio do Disque-Denúncia (181).

VÍTIMA JÀ TEVE OS CABELOS CORTADOS

Esta não foi a primeira vez que a vítima havia sofrido nas mãos do então companheiro. Recentemente, no dia 28 de novembro, ele já havia ido até a residência, agrediu a mulher, cortou o cabelo dela com uma tesoura e ainda desferiu uma tesourada na cabeça dela.
Familiares contaram que o agressor chegou a ser detido neste dia, porém logo foi solto em audiência de custódia. Ainda segundo parentes da mulher de 29 anos, a relação dela com o ex-companheiro é antiga e marcada por histórico de agressões.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização

06/12/2021 - 3:20
A Polícia Civil informou que a DHPM investiga o caso e que nenhum suspeito foi detido. O texto foi atualizado.

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