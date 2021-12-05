Motorista de aplicativo é morto em assalto após corrida em Cariacica

O motorista de aplicativo Silvio Narcizo de Rezende, foi morto durante assalto em Cariacica Crédito: Acervo pessoal

Um motorista de aplicativo foi assassinado com um tiro no peito durante um assalto por volta das 9h deste domingo (5), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. Silvio Narcizo de Rezende, de 49 anos, guiava um Fiat Palio vermelho, placas PPJ 5F62, que foi levado por dois criminosos. Ele ainda conseguiu andar por alguns metros antes de cair e morrer no local.

De acordo com apuração da TV Gazeta, Silvio aceitou uma corrida para Cariacica e foi morto pelos dois passageiros que transportava ao chegar ao destino. Ele foi rendido quando chegou ao cruzamento entre as ruas Santa Leopoldina e Itapemirim. Os bandidos fugiram levando o carro, além de celular e documentos da vítima. O material e o veículo, que era alugado, ainda não haviam sido recuperados pela polícia até o início da tarde deste domingo.

Segundo o técnico eletricista Sergio Narcizo de Rezende, 55 anos, Silvio já havia sido assaltado uma outra vez e, na ocasião, ele reagiu, sofreu facadas, mas conseguiu fugir com o veículo. "A gente não esperava acordar neste domingo com essa notícia. Ele era muito querido na comunidade", relatou.

Silvio era divorciado e tinha duas filhas, de 2 e 4 anos. Ele trabalhava como motorista de aplicativo há mais de cinco anos. Antes de atuar na profissão, a vítima vendeu churrasquinho por mais de 20 anos na praça de Caratoíra, em Vitória.

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA O CASO

Por nota, a Polícia Militar informou que, na manhã deste domingo, militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. "No local, a equipe avistou um homem baleado aparentando estar em óbito. O Samu foi acionado e constatou a morte da vítima. Segundo informações apuradas com populares, o homem terminava uma corrida de aplicativo quando os dois passageiros, que estavam no interior do veículo, atiraram contra o motorista. A Polícia Civil foi acionada.", diz o texto da nota.

A Polícia Civil disse, também em nota, que o caso foi registrado como latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.