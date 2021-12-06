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Briga em quintal

Homem tenta invadir casa e acaba morto em Cariacica

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (6); morador relatou à reportagem que não tinha a intenção de matar o suspeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2021 às 07:35

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 07:35

A cada do morador em Oriente, Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um morador matou um homem no bairro Oriente na madrugada desta segunda-feira (6), em Cariacica, após o suspeito tentar invadir a casa dele.
O gesseiro, de 40 anos, estava em casa junto com a esposa e três crianças. O morador relatou à reportagem da TV Gazeta que o indivíduo forçou primeiro uma janela da casa e, depois, a porta.
Com o movimento na janela e na porta, o gesseiro acordou. Em determinado momento, ele e o suspeito chegaram a ficar forçando a porta, um do lado de fora e o outro tentando impedir a entrada por dentro.
Ainda segundo o morador, o suspeito tentou fugir, mas os dois começaram a brigar no quintal. O gesseiro contou ainda que levou uma paulada no rosto e, no meio da confusão, deu uma “gravata”, um golpe no pescoço do suspeito, que acabou morrendo.
À reportagem, o morador disse que ficou muito assustado e não tinha a intenção de matar o homem, queria apenas parar com a agressão.
De acordo com a apuração da TV Gazeta, o suspeito de invadir a casa era usuário de drogas e conhecido na região por estar sempre andando pelo local. A polícia encaminhou o morador para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, para prestar explicações.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "tentativa de roubo com morte do agente". Depois de conduzido à delegacia, o gesseiro foi liberado, já que a autoridade policial entendeu que ele agiu em legítima defesa. O corpo do suspeito foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização

06/12/2021 - 4:18
Após ser ouvida, a vítima foi liberada. A Polícia Civil entendeu que ela agiu em legítima defesa. O texto foi atualizado.

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