Dois dias após fuga em presídio no Xuri, 15 presos continuam foragidos

-Bruno Oliveira Santos: estava preso desde janeiro de 2019 por tráfico de drogas.

-Bryan Lirio Deolindo: estava preso desde julho de 2017 por porte ilegal de arma de fogo.

-Diego Afonso Marques de Carvalho: estava preso desde março de 2017 por associação criminosa e tráfico de drogas. -----Douglas Almeida Cruz: estava preso desde janeiro de 2019 por furto.

-Edgar Gonçalves Firmino: estava preso desde agosto de 2019 por assalto.

-Eduardo Bonfim Meireles: estava preso desde novembro de 2016 por homicídio qualificado.

-Fabio Soares de Andrade: estava preso desde abril de 2015 por tráfico de drogas.

-Jhonatan Ramos Pereira: estava preso desde novembro de 2018 por homicídio.

-Marlon Pimenta Silva: estava preso desde dezembro de 2019 por assalto.

-Maurício Carvalho de Araújo: estava preso desde março de 2010 por homicídio

-Maycon Ventura Pereira: estava preso desde janeiro de 2015 por tráfico de drogas e associação criminosa.

-Maysson Santos Souto: estava preso desde dezembro de 2016 por homicídio qualificado.

-Tamerson Damião Messias Barbosa: estava preso desde agosto de 2020 por tráfico de drogas.

-Vandeildo Dias Santos: estava preso desde novembro de 2014 por homicídio qualificado.

-Wendel Silva Farias: estava preso desde maio de 2019 por tráfico de drogas.

