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Tentativa de feminicídio

Homem é preso após tentar matar mulher enforcada em Vitória

Vítima buscou ajuda no Plantão Especializado da Mulher no sábado (4). A prisão do suspeito ocorreu neste domingo (5), em Cariacica, cerca de 24 horas após o crime, segundo a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2021 às 19:20

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 19:20

Um homem foi preso 24 horas após enforcar sua companheira, uma mulher de 32 anos, até que ela desmaiasse. Depois de recobrar a consciência e temendo por sua vida e a de seus filhos, a vítima procurou o Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, pedindo socorro. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado uma tentativa de feminicídio.
Homem é preso por suspeita de abusar de enteada de 13 anos em Viana
Vítima denunciou o crime no Plantão Especial da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta
A Polícia Civil informou que o crime ocorreu em um bairro de Vitória. Ao plantonista do PEM, o delegado Victor Barçante, a mulher relatou que temia pela sua segurança, bem como de seus filhos, pois o relacionamento que vivia era abusivo e aquela não era a primeira agressão que sofria mas, até então, era a mais grave.
“O relato da vítima deixou claro que tratava-se de uma tentativa de feminicídio, já que o agressor só parou quando viu a mulher desfalecida. Representamos pela prisão preventiva do suspeito, e na noite de sábado (4), a Justiça expediu o mandado”, relatou Barçante.

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Com apoio da Polícia Militar, a equipe do PEM realizou diligências para cumprir a ordem judicial, mas o homem, de 38 anos, não foi localizado. Nesse domingo, as buscas continuaram, em conjunto com a equipe do Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) até que o suspeito foi encontrado, durante a tarde, no bairro Porto Belo 1, Cariacica.
“A equipe conjunta cumpriu o mandado de prisão sem dificuldade pois, uma vez cercado, o suspeito se entregou sem resistência. Além deste crime, o detido também possui passagem por homicídio”, explicou o plantonista do DHPP, delegado Daniel Belchior.
O suspeito será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana e o inquérito policial seguirá em andamento. O bairro onde o crime ocorreu não será divulgado para preservar a identidade da vítima e os filhos.

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