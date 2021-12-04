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Vídeo: mulher é agredida pelo ex e tem cabelo cortado no meio da rua no ES

Homem não aceitava término de relacionamento de três anos. Agressão aconteceu à luz do dia, enquanto pessoas passavam pelo local, mas ninguém tentou ajudar a vítima
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

04 dez 2021 às 15:52

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 15:52

Mais um caso chocante e absurdo de violência contra a mulher foi registrado no Espírito Santo. Uma jovem foi agredida e teve o cabelo cortado pelo ex-namorado numa rua do bairro Bela Vista, em Vitória.
O caso aconteceu na última quinta-feira (2) e foi registrado por pessoas que passavam pelo local. A agressão aconteceu à luz do dia e no meio da rua.
Mulher é agredida e tem cabelo cortado no meio da rua por ex no ES
Mulher é agredida e tem cabelo cortado no meio da rua por ex  Crédito: Reprodução
Nas imagens é possível ver que algumas pessoas passavam pela via, mas ninguém tentou ajudar a vítima. O homem usou uma tesoura para cortar o cabelo da jovem, e vários fios de cabelo ficaram pelo chão da rua.
Polícia Militar informou que recebeu a denúncia de que "um homem estava agredindo fisicamente a ex-companheira" e esteve no local naquela tarde, mas não encontrou as partes envolvidas. "Nenhum popular passou qualquer informação sobre o fato para os policiais", disse a corporação.
Segundo relato da vítima para a TV Gazeta neste sábado (4), o motivo da agressão foi o fato de o ex-namorado não aceitar o término do relacionamento de três anos entre eles. A separação aconteceu recentemente.

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Com medo, a vítima registrou boletim de ocorrência no Plantão Especializado de Atendimento à Mulher e agora pede ajuda para que o homem seja preso.
Ela requereu uma medida protetiva contra o ex-namorado, temendo novas agressões, e o pedido foi atendido pela Justiça no último sábado (4).
Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória e que, até a tarde desta segunda-feira (6), nenhum suspeito foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", concluiu.
* Com informações de Any Cometti, da TV Gazeta

Atualização

06/12/2021 - 3:51
A Polícia Militar informou que esteve no local do crime. A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Deam de Vitória e que nenhum suspeito foi detido. O pedido de medida protetiva feito pela vítima foi atendido pela Justiça. O texto foi atualizado.

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