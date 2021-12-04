Mais dois suspeitos são presos por assalto com submetralhadora em João Neiva

Mais dois homens foram presos, suspeitos de participação em um assalto em João Neiva, no Norte do Estado. O crime aconteceu na quinta-feira (2) no centro da cidade, quando um homem saía de uma academia e teve a moto roubada. Em um vídeo, é possível ver a vítima sendo abordada por um homem armado com uma submetralhadora. A investigação apontou que os dois suspeitos presos na manhã deste sábado (4) ajudaram no roubo.
Os dois homens foram presos em Ibiraçu, e com eles foram encontradas outras duas submetralhadoras de fabricação caseira, segundo o delegado titular de João Neiva, Leandro Sperandio. A operação que resultou nas duas prisões foi um trabalho conjunto da Polícia Civil com a Polícia Militar. A identidade dos suspeitos não foi divulgada pelas corporações.
Já o criminoso que aparece nas imagens roubando veículo foi preso horas após o crime, na tarde de quinta-feira (2). Ele foi identificado pela Polícia Civil como Jefferson Bello de Jesus, de 25 anos. Segundo a PC, após o roubo, Jefferson acessou a BR 101 e também seguiu no sentido Ibiraçu.
Ele foi preso no município após uma perseguição com viaturas da polícia O homem perdeu o controle da moto, bateu na proteção lateral da pista e caiu em um barranco. O suspeito foi preso, mas precisou ser encaminhado para um hospital do município devido aos ferimentos.
Os três são de Planalto Serrano, na Serra. Jefferson possui mandado de prisão em aberto, pela Comarca de Viana, pelo crime de roubo, segundo a Polícia Militar.
Para a reportagem da TV Gazeta Norte, o delegado de João Neiva informou que os homens foram encaminhados para a Delegacia Regional de Aracruz. A ocorrência ainda está em andamento.