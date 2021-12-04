Mais dois suspeitos são presos por assalto com submetralhadora em João Neiva

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Os dois homens foram presos em Ibiraçu , e com eles foram encontradas outras duas submetralhadoras de fabricação caseira, segundo o delegado titular de João Neiva, Leandro Sperandio. A operação que resultou nas duas prisões foi um trabalho conjunto da Polícia Civil com a Polícia Militar . A identidade dos suspeitos não foi divulgada pelas corporações.

Dois homens foram presos suspeitos de participação em um assalto em João Neiva. Com eles foram encontradas duas submetralhadoras caseiras Crédito: Policia Civil | Divilgação

Já o criminoso que aparece nas imagens roubando veículo foi preso horas após o crime, na tarde de quinta-feira (2). Ele foi identificado pela Polícia Civil como Jefferson Bello de Jesus, de 25 anos. Segundo a PC, após o roubo, Jefferson acessou a BR 101 e também seguiu no sentido Ibiraçu.

Ele foi preso no município após uma perseguição com viaturas da polícia O homem perdeu o controle da moto, bateu na proteção lateral da pista e caiu em um barranco. O suspeito foi preso, mas precisou ser encaminhado para um hospital do município devido aos ferimentos.

Jefferson Bello de Jesus, de 25 anos, foi preso na quinta-feira (2) Crédito: Policia Civil | Divulgação

Os três são de Planalto Serrano, na Serra. Jefferson possui mandado de prisão em aberto, pela Comarca de Viana, pelo crime de roubo, segundo a Polícia Militar.