Vídeo: Dois homens são detidos após perseguição na BR 259 em Baixo Guandu

Uma perseguição terminou com a prisão de dois homem por volta de 20h50 de sexta-feira (3) na BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a perseguição começou após uma moto, com dois ocupantes, passar em alta velocidade por uma patrulha da PRF. O homem que pilotava a moto não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Policiais rodoviários federais estavam fazendo uma patrulha na BR 259, que corta o município, quando viram a moto em alta velocidade e sinalizaram para que o condutor parasse. A moto não parou, e as viaturas da PRF iniciaram a perseguição à motocicleta.
O piloto não tinha carteira de habilitação e cometeu diversos delitos de trânsito enquanto cruzava as ruas do município durante a perseguição. Os dois ocupantes da moto foram detidos e encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina. Na imagem é possível ver o momento da prisão:
A Polícia Civil foi demandada para mais informações sobre a situação dos detidos, mas respondeu que durante finais de semana, feriados e pontos facultativos só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias.