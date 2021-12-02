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Na frente de academia

Vídeo: homem com submetralhadora rouba moto em João Neiva

Segundo investigações iniciais da Polícia Civil, o suspeito fugiu pela BR 101, mas foi localizado e preso em Aracruz, na tarde desta quinta-feira (2)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 dez 2021 às 10:45

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 10:45

Um homem foi assaltado na manhã desta quinta-feira (2) no Centro de João Neiva, no Norte do Estado, quando saía de uma academia. Um vídeo mostra que a vítima montava em uma moto, quando um homem chegou armado e deu tiros para o alto. O criminoso tomou o veículo com uma submetralhadora caseira e foi embora do local. O suspeito — identificado pela Polícia Civil como Jefferson Bello de Jesus, de 25 anos — foi preso durante a tarde.
Polícia Civil informou que o roubo está sob investigação da Delegacia de João Neiva. Segundo a PC, após o roubo, Jefferson acessou a BR 101 e seguiu no sentido Ibiraçu
Momento em que assaltante rouba moto
Momento em que assaltante rouba moto Crédito: Reprodução
Segundo o capitão Oscar Paterlini, da Polícia Militar, por volta das 16h20,  uma guarnição foi enviada para Aracruz, também no Norte do Estado, após denúncia de que o autor do assalto estaria na região.
Os militares localizaram o criminoso e, ao desconfiar que seria abordado, o homem tentou fugir pela rodovia que liga Aracruz a Ibiraçu. Ele perdeu o controle da moto, bateu na proteção lateral da pista e caiu em um barranco. O suspeito foi preso, mas precisou ser encaminhado para um hospital do município devido aos ferimentos.
O delegado titular de João Neiva confirmou a prisão do suspeito. O criminoso detido possui Mandado de Prisão em aberto, pela Comarca de Viana, pelo crime de Roubo, segundo a Polícia Militar.
O suspeito e mais dois comparsas que ajudaram no assalto foram flagrados por uma câmera de monitoramento.
O suspeito e mais dois comparsas que ajudaram no assalto foram flagrados por uma câmera de monitoramento. Crédito: Policia Militar | Divulgação
As investigações da Polícia Civil apontam que mais dois comparsas ajudaram no assalto — eles foram flagrados por uma câmera de monitoramento. Os três são de Planalto Serrano, na Serra. Os dois outros suspeitos não foram localizados, segundo o capitão da Polícia Militar.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

Atualização

02/12/2021 - 6:55
A Polícia Militar e a Polícia Civil informaram, no fim da tarde desta quinta-feira (2), que o suspeito que aparece no vídeo com a arma foi preso. O texto foi atualizado.

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