Polícia pedirá exame de sanidade mental de filho que baleou o pai em Vitória

BME fez um cerco em Vila Velha e prendeu o suspeito de atirar no pai em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Hedder agrediu e ameaçou funcionários de uma empresa que prestava serviços no condomínio. Os moradores chamaram a polícia. Segundo a síndica do condomínio, Eliene Casotte, o morador, que já teve outras crises neste ano, estava incomodado com o barulho da obra.

"Pelas crises dele, ele achou que o pessoal estava perseguindo ele ou que o pessoal conversando debaixo do apartamento, que é na garagem aberta, incomodava ele, que as vozes ficavam na cabeça dele. Em abril, ele estava tendo muitos surtos, saindo cerca de 10, 15, 20 vezes à noite. Eu conversei com o pai dele e o pai achou melhor internar ele, mas acabou saindo”, contou.

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BME faz cerco em Vila Velha contra suspeito de atirar no pai em Vitória

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (30), o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Vitória, informou que o suspeito deverá responder por tentativa de homicídio contra o pai, além de seis crimes de ameaça e dois de lesões corporais.

"Isso tudo considerando que ele deu uma coronhada em uma das vítimas e jogou um martelo, que atingiu o braço de outra. A Polícia Civil não tem dúvidas de que ele é autor dos disparos que atingiu o pai, visto que, nas diligências, tanto os PMs que atenderam a ocorrência quanto os policiais civis, confirmaram que a própria vítima de 80 anos falou que tinha sido o próprio filho quem cometeu o crime. O veículo utilizado pelo autor, inclusive, está mesmo em nome dele", disse.

"O autor dos crimes se encontrava claramente transtornado, com olhos vermelhos, falas desconexas, típico de quem estava sob efeito de drogas. De acordo com pessoas que o conhecem, ele estava usando entorpecentes há aproximadamente 11 dias seguidos, sem parar. A Polícia Civil está lavrando a autuação, mas também está suscitando o incidente de insanidade mental, previsto na lei quando existe dúvida acerca da saúde mental do indivíduo" Marcelo Cavalcanti - Delegado titular da DHPP de Vitória

Segundo o delegado, a previsão para que o inquérito seja concluído é de dez dias, mas ainda faltam informações para a investigação. Marcelo Cavalcanti informou que a Polícia Civil entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal a respeito da aposentadoria de Hedder, mas ainda não obteve respostas.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

"Falta ouvir a vítima, que, se Deus quiser, terá alta logo; no entanto, ela (a vítima) está na UTI em estado grave, e a filha está muito abalada. Falta ouvir o próprio acusado, diligenciar para recuperar imagens do crime, fazer perícias, checar a arma encontrada para saber se foi a usada no crime — ela tem registro válido. Ele está aposentado do cargo na PRF desde 2019, então fizemos contato com a Corregedoria e, até o momento, não tivemos resposta acerca deste processo de aposentadoria. Assim que chegar, juntaremos essa informação ao inquérito", acrescentou.

Ainda segundo o delegado, nesta quarta-feira (1), a filha e outro filho da vítima serão ouvidos na delegacia. O crime ocorreu na rua e não foi presenciado pelos irmãos do suspeito.

CERCO AO SUSPEITO

Após ser acionado por meio do Ciodes, o BME realizou a contenção e isolamento da área do edifício na Rua Inácio Higino, na Praia da Costa, em Vila Velha, onde o homem suspeito de atirar no pai estava armado dentro de um apartamento. Ao tentar fazer o contato verbal com Hedder, os policiais perceberam que ele havia saído do apartamento. O suspeito foi localizado e detido no primeiro andar do prédio.

No apartamento dele, foram encontradas 268 munições, bem como 4 pinos de cocaína que, segundo autoridade policial, o suspeito diz ser para uso próprio. Também foram apreendidos carregadores de arma e entorpecentes. Segundo o major, o homem não chegou a fazer disparos. O major Pimenta ressaltou que havia uma informação de que o suspeito teria problemas psiquiátricos.

"No diálogo com ele, observamos que ele não estava em condições mentais normais. Na conversa que eu tive com ele, ele nem se recorda do que aconteceu ontem (tiros no pai), pelo menos com o que conversou comigo. Simplesmente alega que não se recorda de nada", completou o major.

Prédio na Praia da Costa onde morava o ex-policial que atirou contra o próprio pai Crédito: Daniel Pasti

Com relação à arma que ele portava, o major disse não ter informações se o objeto seria da corporação (PRF) ou de uso pessoal do homem.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e deverá ser realizada uma audiência de custódia para decidir sobre uma possível conversão da prisão em preventiva.

IDOSO BALEADO

Um corretor de imóveis de 80 anos foi baleado em frente à casa onde mora no bairro Bento Ferreira, em Vitória, na noite desta segunda-feira (29). Segundo informações da Polícia Militar , o principal suspeito de atirar contra o corretor é o filho da vítima, Hedder Bollivar de Freitas, de 43 anos, um policial rodoviário federal aposentado. O crime aconteceu por volta das 22h na Avenida Joubert de Barros, próximo ao Hospital da Polícia Militar (HPM).

Segundo a Polícia Militar, o homem atirou cinco vezes contra o pai. Quatro disparos acertaram o idoso, que foi atingido nas costas e na perna. De acordo com a apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o corretor contou para a polícia que estava no bar, que fica ao lado da casa, quando o filho parou com um carro de cor preta na frente da casa e buzinou.

O idoso então foi até a calçada. Testemunhas relataram que o homem saiu do carro e atirou contra a vítima. Um servidor público ouvido pela reportagem da TV Gazeta contou que o idoso disse ter sido o filho quem atirou e pediu para que nada fosse feito contra ele, pois o filho teria problema.

Idoso foi baleado na porta de casa em Bento Ferreira, em Vitória Crédito: Wagner Martins

"Na verdade, ele relatou que foi o próprio filho que fez isso. Ele estava sentindo muita dor e pediu pra virar ele. Ele falou que foi o filho que fez isso, mas que não queria que fizessem nada contra o filho porque o filho tem problema. Todo mundo aqui sabe que o filho é um policial aposentado por problemas psicológicos e uso de drogas e que ele não tinha bom convívio com o pai", disse o servidor.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local depois das 22h30. Os socorristas fizeram o primeiro atendimento ainda na calçada. Consciente e conversando com a equipe, o idoso foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.