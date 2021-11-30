Corretor é baleado na porta de casa em Bento Ferreira; filho é suspeito

Um corretor de imóveis de 80 anos foi baleado em frente à casa onde mora no bairro Bento Ferreira, em Vitória, na noite desta segunda-feira (29). Segundo informações da Polícia Militar, o principal suspeito de atirar contra o corretor é o filho da vítima, Hedder Bollivar de Freitas, de 43 anos, um policial rodoviário federal aposentado.
O crime aconteceu por volta das 22h na Avenida Joubert de Barros, próximo ao Hospital da Polícia Militar (HPM). Segundo a Polícia Militar, o homem atirou cinco vezes contra o pai. Quatro disparos acertaram o idoso, que foi atingido nas costas e na perna.
De acordo com a apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o corretor contou para a polícia que estava no bar, que fica ao lado da casa, quando o filho parou com um carro de cor preta na frente da casa e buzinou. O idoso então foi até a calçada. Testemunhas relataram que o homem saiu do carro e atirou contra a vítima.
Um servidor público ouvido pela reportagem da TV Gazeta contou que o idoso disse ter sido o filho quem atirou e pediu para que nada fosse feito contra ele, pois o filho teria problema.
"Na verdade, ele relatou que foi o próprio filho que fez isso. Ele estava sentindo muita dor e pediu pra virar ele. Ele falou que foi o filho que fez isso, mas que não queria que fizessem nada contra o filho porque o filho tem problema. Todo mundo aqui sabe que o filho é um policial aposentado por problemas psicológicos e uso de drogas e que ele não tinha bom convívio com o pai", disse o servidor.
IDOSO FOI INTERNADO
Até o final da noite de segunda, o suspeito ainda não tinha sido localizado. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local depois das 22h30. Os socorristas fizeram o primeiro atendimento ainda na calçada. Consciente e conversando com a equipe, o idoso foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O atual estado de saúde dele não foi informado.
CARRO ENCONTRADO
O carro do suspeito foi encontrado aberto e abandonado sem as chaves na Enseada do Suá, em Vitória, mas o indivíduo não foi localizado. Segundo a Polícia Militar, não havia nada de ilícito no veículo e o automóvel foi guinchado para o pátio Vasco da Gama, em Cariacica.
Atualização
30/11/2021 - 10:59
Após a publicação da reportagem, o suspeito de atirar no pai foi identificado e o carro dele foi encontrado pela polícia. O nome do homem é Hedder Bollivar de Freitas, de 43 anos. O texto foi atualizado com as informações.