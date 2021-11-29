Morte de mãe que foi visitar filho em cadeia ainda é mistério no ES

Junia Souza Damasceno Bonfim foi encontrada morta em Vila Velha, aos 52 anos Crédito: Acervo pessoal

A Polícia Civil também afirmou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que, até o final da tarde desta segunda-feira (29), nenhuma prisão relacionada ao caso havia sido feita. "Outros detalhes não serão divulgados", concluiu a corporação, em nota.

Junia foi encontrada com as mesmas roupas e chinelos que usava no dia do desaparecimento Crédito: Rodrigo Gomes

Filha da vítima, a universitária e auxiliar administrativa Thaís Damasceno Bonfim, de 20 anos, admitiu restar pouca esperança à família. Atualmente, depois de seis meses de espera, ela ainda cobra por esclarecimentos a respeito do caso. "Seis meses é muito tempo para não saber de nada, não ter colhido depoimento e não ter suspeito. A polícia não está correndo atrás e isso entristece o coração. Tenho certeza que se fosse a mãe de algum deles, isso já estava resolvido há muito tempo", disse.

Segundo a jovem, ela que conseguiu algumas imagens do trajeto feito pela mãe no dia do desaparecimento, até a entrada em um ônibus perto da Rodoviária de Vitória . "No entanto, até hoje, eu não prestei depoimento. Está tudo parado e nunca me dão retorno", reclamou.

Junia pegou o ônibus perto da Rodoviária de Vitória para ir até o Complexo de Xuri, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Segundo a jovem, a mãe dela era uma pessoa muito amorosa e dedicada, que não tinha desavenças com ninguém.

"Eu não suspeito de ninguém e não faço ideia do que aconteceu. Se a polícia, com muito mais acesso e conhecimento do que eu, diz que não sabe... como eu vou saber?" Thaís Damasceno Bonfim - Auxiliar administrativa e universitária

FILHO FOI TRANSFERIDO APÓS A MORTE

Segundo a filha Thaís Damasceno Bonfim, a mãe chegou a pedir, mais de uma vez, a transferência do filho detido para outro presídio, fora do Complexo de Xuri, em Vila Velha, por questões de segurança. "Ela fez várias tentativas e não conseguiu. Porém, quando ela morreu, no outro dia, eles o transferiram", afirmou.

Demandada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ) esclareceu que "realiza a transferência de presos visando o controle das unidades e de acordo com o número de vagas disponíveis". A pasta também garantiu que possui infraestrutura adequada para monitorar as áreas que fazem parte dos complexos.

A Sejus informou ainda que "o caso foi registrado em uma área externa, às margens da BR 101, fora do Complexo de Xuri. A investigação do crime está sendo conduzida pela Polícia Civil", e esclareceu "que é responsável pela guarda e proteção das unidades prisionais do Estado, que possuem infraestrutura de segurança adequada para o monitoramento intramuros e nas áreas que fazem parte dos Complexos que são de sua responsabilidade".

Corpo de Junia Souza Damasceno Bonfim foi encontrado em uma área de mata entre o Complexo de Xuri e a BR 101, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

NOVE DIAS DESAPARECIDA: RELEMBRE O CASO

A dona de casa Junia Souza Dasmasceno Bonfim, de 52 anos, desapareceu no dia 13 de maio deste ano, após sair da própria casa no bairro Caratoíra, em Vitória . Pouco antes das 13h, ela chegou a entrar em um ônibus na cidade, para ir visitar o filho detido no Complexo de Xuri, em Vila Velha.

Para chamar a atenção para o desaparecimento, a família chegou a fazer uma passeata no Centro da Capital. Nove dias depois, no sábado (22), o corpo dela foi encontrado por agentes penitenciários em um matagal próximo do presídio. Segundo policiais, faltavam algumas peças de roupa.

Familiares e amigos cobraram respostas sobre o desaparecimento de Junia Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Devido à avançada decomposição do corpo, não foi possível identificá-la imediatamente. No entanto, no Departamento Médico Legal ( DML ), a filha Thaís Damasceno Bonfim disse que acreditava ser a própria mãe , devido às roupas e ao chinelo, que eram iguais aos que a dona de casa usava.

No dia 25 de maio, a Polícia Civil confirmou a identidade por meio de um exame de DNA e de arcada dentária. Segundo a família, Junia não chegou a fazer a visita ao filho que estava preso no Complexo de Xuri. O enterro foi realizado no dia seguinte, no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória.