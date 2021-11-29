Adolescentes e crianças são suspeitos de roubar carro e fazer arrastão no ES

Em seguida, conforme a corporação, uma equipe de policiais que estava no bairro Ulisses Guimarães viu o carro que havia sido roubado. Eles abordaram o veículo e viram que seis pessoas estavam dentro do carro. Todos os ocupantes foram levados para a delegacia.

O Conselho Tutelar foi acionado para encontrar os familiares dos adolescentes, já que a polícia não conseguiu encontrá-los. Os pais dos menores foram localizados pelos agentes. Eles não quiseram gravar entrevista, mas, em conversa com a reportagem da TV Gazeta, disseram estar muito assustados, pois não sabiam do envolvimento das crianças com crimes. Os dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos.