Adolescentes e crianças são suspeitos de roubar carro e fazer arrastão no ES

Três adolescentes e duas crianças foram levados para a delegacia suspeitos de roubar um carro e fazer um arrastão em um ponto de ônibus que fica próximo a um shopping na Rodovia do Sol, na altura do bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, na noite deste domingo (28). Segundo informações apuradas pela TV Gazeta com a polícia, eles levaram celulares e bolsas de três vítimas e foram encaminhados para a Delegacia Regional do município. Um homem de 21 anos que estava com o grupo foi detido.
De acordo com a Polícia Militar, tratam-se de dois adolescentes de 17 anos, uma menina de 14 anos e dois meninos de 12 anos. Eles são suspeitos de roubar o carro de uma mulher no bairro Jockey de Itaparica. Depois, teriam seguido ao ponto de ônibus para fazer o arrastão. Eles não estavam armados, segundo a polícia.
Em seguida, conforme a corporação, uma equipe de policiais que estava no bairro Ulisses Guimarães viu o carro que havia sido roubado. Eles abordaram o veículo e viram que seis pessoas estavam dentro do carro. Todos os ocupantes foram levados para a delegacia.
O Conselho Tutelar foi acionado para encontrar os familiares dos adolescentes, já que a polícia não conseguiu encontrá-los. Os pais dos menores foram localizados pelos agentes. Eles não quiseram gravar entrevista, mas, em conversa com a reportagem da TV Gazeta, disseram estar muito assustados, pois não sabiam do envolvimento das crianças com crimes. Os dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta