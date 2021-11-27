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Em loteamento

Jovem é encontrada morta em estrada de Jaguaré

Crime foi registrado pela Polícia Civil como homicídio. Vítima não teve a identidade revelada para manter a segurança das investigações
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 nov 2021 às 19:19

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 19:19

O corpo de uma jovem de 20 anos foi encontrado às margens de uma estrada de um loteamento em Jaguaré, no Norte do Estado, na noite de sexta-feira (26). A Polícia Militar foi acionada por uma ligação anônima e constatou a morte da vítima, por dois tiros. O caso foi registrado pela delegacia do município como homicídio e será investigado.
De acordo com a PM, não havia testemunhas no local. A identidade da jovem não foi informada pela polícia para não comprometer as investigações. Ela não tinha antecedentes criminais.
Delegacia de Polícia de Jaguaré
Equipe da Delegacia de Jaguaré investiga a morte da jovem Crédito: Divulgação | PCES
A Polícia Civil ressalta que a população tem papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

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