Jovem é encontrada morta em estrada de Jaguaré

O corpo de uma jovem de 20 anos foi encontrado às margens de uma estrada de um loteamento em Jaguaré, no Norte do Estado, na noite de sexta-feira (26). A Polícia Militar foi acionada por uma ligação anônima e constatou a morte da vítima, por dois tiros. O caso foi registrado pela delegacia do município como homicídio e será investigado.
De acordo com a PM, não havia testemunhas no local. A identidade da jovem não foi informada pela polícia para não comprometer as investigações. Ela não tinha antecedentes criminais.
A Polícia Civil ressalta que a população tem papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.