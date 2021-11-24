Suspeito de matar servidora pública da Bahia é preso em Jaguaré

A vítima do homicídio é a servidora pública Aureny Ferreira dos Santos, que também trabalhava como comerciante. De acordo com o site G1 da Bahia, Aureny tinha 46 anos. Segundo a polícia baiana, ela teve o rosto desfigurado após levar várias pauladas na cabeça. Jonilson foi encaminhado para a Delegacia de São Mateus, onde permanecerá à disposição da autoridade policial.