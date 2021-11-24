Suspeito de matar servidora pública da Bahia é preso em Jaguaré

Um homem foi preso na tarde de terça-feira (23) na localidade de Córrego do Diolindo, zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Jonilson Bispo dos Santos, de 46 anos, tinha mandado de prisão por homicídio, acusado de matar uma servidora pública da Bahia com requintes de crueldade. O crime ocorreu na cidade de Itabela, no Sul da Bahia, em agosto deste ano.
Jonilson era considerado foragido pela Bahia. Após receberem informações, militares e agentes da Polícia Civil passaram a atuar na tentativa de encontrar o homem. Ao localizarem o alvo, ele tentou fugir dentro de uma mata. No entanto, os policiais acompanharam e prenderam o indivíduo.
A vítima do homicídio é a servidora pública Aureny Ferreira dos Santos, que também trabalhava como comerciante. De acordo com o site G1 da Bahia, Aureny tinha 46 anos. Segundo a polícia baiana, ela teve o rosto desfigurado após levar várias pauladas na cabeça. Jonilson foi encaminhado para a Delegacia de São Mateus, onde permanecerá à disposição da autoridade policial.