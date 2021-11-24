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Requintes de crueldade

Suspeito de matar servidora pública da Bahia é preso em Jaguaré

Vítima era a servidora pública e comerciante Aureny Ferreira dos Santos, que foi morta a pauladas em agosto deste ano, na cidade de Itabela
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 nov 2021 às 12:15

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 12:15

Jonilson foi encaminhado à Delegacia de São Mateus
Jonilson foi encaminhado à Delegacia de São Mateus Crédito: Divulgação/PMES
Um homem foi preso na tarde de terça-feira (23) na localidade de Córrego do Diolindo, zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Jonilson Bispo dos Santos, de 46 anos, tinha mandado de prisão por homicídio, acusado de matar uma servidora pública da Bahia com requintes de crueldade. O crime ocorreu na cidade de Itabela, no Sul da Bahia, em agosto deste ano.
Jonilson era considerado foragido pela Bahia. Após receberem informações, militares e agentes da Polícia Civil passaram a atuar na tentativa de encontrar o homem. Ao localizarem o alvo, ele tentou fugir dentro de uma mata. No entanto, os policiais acompanharam e prenderam o indivíduo.
A vítima do homicídio é a servidora pública Aureny Ferreira dos Santos, que também trabalhava como comerciante. De acordo com o site G1 da Bahia, Aureny tinha 46 anos. Segundo a polícia baiana, ela teve o rosto desfigurado após levar várias pauladas na cabeça. Jonilson foi encaminhado para a Delegacia de São Mateus, onde permanecerá à disposição da autoridade policial.

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