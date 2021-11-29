Homem é morto a tiros dentro de padaria em Vila Velha

Gleidson Bragatto, de 29 anos, morto a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução

Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros dentro de uma padaria do bairro Vale Encantado, em Vila Velha , na Grande Vitória, na tarde deste domingo (28).

De acordo com testemunhas, a vítima, identificada como Gleidson Bragatto, chegou ao estabelecimento junto com a namorada. Os dois estavam escolhendo um bolo no momento em que Gleidson foi surpreendido pelo assassino, que atirou várias vezes contra ele. Em seguida, o criminoso fugiu em um táxi.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local do crime. No entanto, o homem já estava morto. Próxima ao corpo, a namorada de Gleidson ficou chorando na padaria.

O assassinato aconteceu pouco antes das 17 horas, um horário de muito movimento na padaria. O crime assustou os moradores do bairro.

"Até a sua ficha cair, você não sabe se é um assalto, se é exatamente com aquela pessoa, você não sabe se vai morrer também. É difícil", declarou uma moradora.

O crime será investigado pela Polícia Civil . Até o momento, o suspeito não foi preso.