Homem é morto a tiros dentro de padaria em Vila Velha

Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros dentro de uma padaria do bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na Grande Vitória, na tarde deste domingo (28).
De acordo com testemunhas, a vítima, identificada como Gleidson Bragatto, chegou ao estabelecimento junto com a namorada. Os dois estavam escolhendo um bolo no momento em que Gleidson foi surpreendido pelo assassino, que atirou várias vezes contra ele. Em seguida, o criminoso fugiu em um táxi.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local do crime. No entanto, o homem já estava morto. Próxima ao corpo, a namorada de Gleidson ficou chorando na padaria.
O assassinato aconteceu pouco antes das 17 horas, um horário de muito movimento na padaria. O crime assustou os moradores do bairro.
"Até a sua ficha cair, você não sabe se é um assalto, se é exatamente com aquela pessoa, você não sabe se vai morrer também. É difícil", declarou uma moradora.
O crime será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, o suspeito não foi preso.
*Com informações do G1/ES