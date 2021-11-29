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Vale Encantado

Homem é morto a tiros dentro de padaria em Vila Velha

Testemunhas contaram que a vítima chegou ao estabelecimento junto com a namorada; o casal estava escolhendo um bolo no momento do crime

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 08:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2021 às 08:13
Gleidson Bragatto, de 29 anos, morto a tiros em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um homem de 29 anos foi assassinado a tiros dentro de uma padaria do bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na Grande Vitória, na tarde deste domingo (28).
De acordo com testemunhas, a vítima, identificada como Gleidson Bragatto, chegou ao estabelecimento junto com a namorada. Os dois estavam escolhendo um bolo no momento em que Gleidson foi surpreendido pelo assassino, que atirou várias vezes contra ele. Em seguida, o criminoso fugiu em um táxi.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local do crime. No entanto, o homem já estava morto. Próxima ao corpo, a namorada de Gleidson ficou chorando na padaria.
O assassinato aconteceu pouco antes das 17 horas, um horário de muito movimento na padaria. O crime assustou os moradores do bairro.
"Até a sua ficha cair, você não sabe se é um assalto, se é exatamente com aquela pessoa, você não sabe se vai morrer também. É difícil", declarou uma moradora. 
O crime será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, o suspeito não foi preso.
*Com informações do G1/ES

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