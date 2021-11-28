Vídeo: homem é preso por agredir ex-namorada com barra de ferro na Serra

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Nas imagens, é possível ver que o homem vai para a calçada em que a vítima, uma estudante e ex-namorada dele, aparece caída e desacordada. Segundo apuração da TV Gazeta, o indivíduo ainda jogou um objeto nela.

Com medo, a vítima preferiu não se identificar, mas conversou com a reportagem. Ela está com machucados no joelho, braços e cabeça, além de ter tido o celular destruído. A vítima, apesar dos ferimentos, está bem e em casa. Ela relatou que manteve um relacionamento com o ex por menos de três meses e que, durante esse período, ele sempre foi muito ciumento. Quando o namoro acabou, ele não aceitou o término.

Apesar disso, ela conta que mantinha uma relação de amizade com o ex, tanto que ele foi buscá-la em um bar com o carro dela, o mesmo veículo que foi destruído depois.

Homem agride ex-namorada na Serra Crédito: Reprodução

De acordo com informações da TV Gazeta, o agressor fugiu com medo de ser linchado.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência não foi localizada no plantão vigente.

“Durante finais de semana, feriados e pontos facultativos, a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias. Os cartórios onde consultamos ocorrências de plantões finalizados, funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis”, afirma a nota.