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Mata da Serra

Vídeo: homem é preso por agredir ex-namorada com barra de ferro na Serra

O carro da vítima, de 37 anos, também foi destruído pelo indivíduo.  Imagens mostram o agressor transtornado em volta do veículo, com uma barra de ferro em uma das mãos

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2021 às 18:59
Um homem de 27 anos agrediu uma mulher de 37 anos na entrada de Mata da Serra, na Serra, na Grande Vitória. Imagens mostram que o indivíduo aparece transtornado em volta de um carro, com uma barra de ferro em uma das mãos. A vítima estava no veículo. A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), demandada pela TV Gazeta, informou que o agressor deu entrada no Centro de Triagem de Viana neste domingo (28).
Nas imagens, é possível ver que o homem vai para a calçada em que a vítima, uma estudante e ex-namorada dele, aparece caída e desacordada. Segundo apuração da TV Gazeta, o indivíduo ainda jogou um objeto nela.
Com medo, a vítima preferiu não se identificar, mas conversou com a reportagem. Ela está com machucados no joelho, braços e cabeça, além de ter tido o celular destruído. A vítima, apesar dos ferimentos, está bem e  em casa. Ela relatou que manteve um relacionamento com o ex por menos de três meses e que, durante esse período, ele sempre foi muito ciumento. Quando o namoro acabou, ele não aceitou o término.
Apesar disso, ela conta que mantinha uma relação de amizade com o ex, tanto que ele foi buscá-la em um bar com o carro dela, o mesmo veículo que foi destruído depois.
Violência
Homem agride ex-namorada na Serra Crédito: Reprodução
De acordo com informações da TV Gazeta, o agressor fugiu com medo de ser linchado.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência não foi localizada no plantão vigente.
“Durante finais de semana, feriados e pontos facultativos, a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias. Os cartórios onde consultamos ocorrências de plantões finalizados, funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis”, afirma a nota.
*Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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