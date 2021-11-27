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Leste-Oeste

Morador em situação de rua é morto a pedradas em Cariacica

As polícias Militar e Civil estiveram no local. A vítima foi encontrada perto de uma mata e não teve o nome divulgado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2021 às 12:47

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 12:47

Morador em situação de rua foi encontrado morto em Morada de Santa Fé, Cariacica
Morador em situação de rua foi encontrado morto em Morada de Santa Fé, Cariacica Crédito: Oliveira Alves
Uma pessoa em situação de rua foi morta a pedradas neste sábado (27) em uma área de vegetação do bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, às margens da Rodovia Leste-Oeste. O corpo foi encontrado por um popular por volta de 9h. Segundo informações da TV Gazeta, as polícias Militar e Civil estiveram no local e constataram que trata-se um homem de aproximadamente 30 anos que morava no local. O nome dele não foi divulgado. Não há informações sobre a dinâmica do assassinato e o autor do crime.
Um popular acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após encontrar o corpo de um homem. No local, os profissionais descobriram que o morador em situação de rua já estava morto. Ele foi encontrado perto de uma mata, próximo a objetos pessoais.
Polícias Militar e Civil estiveram no local do crime, em Cariacia
Polícias Militar e Civil estiveram no local do crime, em Cariacia Crédito: Oliveira Alves
Apesar do horário em que a ocorrência foi registrada, a Polícia Militar acredita, conforme apuração da TV Gazeta, que a vítima tenha sido morta ainda durante a madrugada deste sábado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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