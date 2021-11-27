Vídeo: motociclista atropela policial militar em Cariacica

Sem obedecer a uma ordem de parada, um motociclista atropelou um policial militar de 28 anos, na noite desta sexta-feira (26), em Cariacica. De acordo com o boletim de ocorrência obtido pela TV Gazeta, o piloto de 18 anos e o adolescente de 17, que estava no carona, também ficaram feridos.
Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento do acidente. Nas imagens, dá para ver o policial indo para o meio da Rodovia Governador José Henrique Sette e se movendo como se apontasse uma arma em direção à moto. Pouco depois, o veículo o acerta e todos ficam caídos no chão. Veja:
Ainda segundo o boletim, o motociclista já havia recebido uma ordem de parada entre os bairros Polar e Alice Coutinho por causa de atitudes suspeitas. Já na altura da praça do bairro Cariacica Sede, a equipe da Polícia Militar recebeu o apoio de duas viaturas para fazer um ponto de bloqueio e realizar a abordagem.
Devido ao impacto da batida, o policial bateu a cabeça no asfalto e machucou a perna e o braço esquerdos, sendo levado para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Depois, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, os ocupantes da moto também sofreram escoriações pelo corpo e receberam atendimento médico no mesmo PA, antes de serem conduzidos à delegacia. A motocicleta não tinha restrição de furto ou roubo, mas estava com a documentação vencida.
Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente foi ouvido e liberado, pois não havia elementos para apreensão, visto que ele estava na garupa. Já o piloto — que não teve o nome informado — foi autuado em flagrante por lesão corporal, resistência e direção perigosa. "Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana", disse a PC.
Atualização
27/11/2021 - 2:41
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta e informou sobre os procedimentos adotados com o piloto da moto e o adolescente que estava na garupa. O texto foi atualizado.