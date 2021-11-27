Vídeo: motociclista atropela policial militar em Cariacica

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Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento do acidente. Nas imagens, dá para ver o policial indo para o meio da Rodovia Governador José Henrique Sette e se movendo como se apontasse uma arma em direção à moto. Pouco depois, o veículo o acerta e todos ficam caídos no chão. Veja: