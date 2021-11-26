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Barramares

Feto é encontrado ao lado de entulhos em bairro de Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, uma mulher estava fazendo caminhada por uma região de Barramares quando viu sangue em um espaço com grama
Carla Tainara Luz

Carla Tainara Luz

Publicado em 

26 nov 2021 às 12:48

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 12:48

DML
Feto foi encaminhado para DML, em Vitória  Crédito: Carlos Alberto Silva
Um feto foi encontrado no final da noite desta quinta-feira (25), no bairro Barramares, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, uma mulher estava fazendo caminhada pela região quando viu sangue em um espaço com grama, e próximo a esta área ela avistou um feto humano ao lado de entulhos e lixo.
Uma equipe da PM foi até o local e constatou de imediato que o feto estava sem vida. Ainda de acordo com a Polícia Militar, ninguém na região soube informar quem poderia tê-lo abandonado. 
Por meio de nota, a Polícia Civil disse que o feto foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, e irá passar por necropsia. O caso está sendo investigado pelo 8º Distrito Policial.
Nem a Polícia Militar e a Polícia Civil souberam informar a idade gestacional do feto.

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