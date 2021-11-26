Feto é encontrado ao lado de entulhos em bairro de Vila Velha

Feto foi encaminhado para DML, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um feto foi encontrado no final da noite desta quinta-feira (25), no bairro Barramares, em Vila Velha . Segundo a Polícia Militar, uma mulher estava fazendo caminhada pela região quando viu sangue em um espaço com grama, e próximo a esta área ela avistou um feto humano ao lado de entulhos e lixo.

Uma equipe da PM foi até o local e constatou de imediato que o feto estava sem vida. Ainda de acordo com a Polícia Militar, ninguém na região soube informar quem poderia tê-lo abandonado.

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que o feto foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, e irá passar por necropsia. O caso está sendo investigado pelo 8º Distrito Policial.