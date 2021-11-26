Homem é morto em carro com vários tiros em Boa Esperança

Um homem foi assassinado após levar diversos tiros dentro de um veículo na noite de quinta-feira (25) em Boa Esperança , no Norte do Espírito Santo. Ele teve 15 perfurações no corpo nas regiões do peito, braço e cabeça, segundo informações da Polícia Militar. Nenhum suspeito foi localizado até o momento.

A vítima, identificada como Valter dos Reis, de 35 anos, tinha uma arma dentro do carro, um Fiat Pálio, que não foi encontrada após o crime. A polícia suspeita que ela tenha sido levada.

No Fiat Pálio, os policiais encontraram duas cápsulas de munição, cinco projéteis, um carregador com 13 munições, um papelote de cocaína e cerca de R$ 1,3 mil, além de documentos e certificação de registro federal de arma de fogo. A mulher da vítima compareceu ao local e relatou que o marido tinha arma registrada.

O homem morto teve 15 perfurações no corpo, segundo informações da polícia Crédito: Reprodução

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, que está em diligências para apurar o fato. Segundo a PC, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para passar pela necropsia e, posteriormente, liberado para os familiares.

HOMEM MORTO EM BAR DE LINHARES

Um homem de 25 anos foi morto dentro de um bar no bairro Rio Quartel, em Linhares . Quando os policiais militares chegaram ao local, constataram o homicídio. A vítima levou cinco tiros na cabeça.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Linhares. Os primeiros vestígios do crime foram coletados e o corpo vai passar pelo procedimento de necropsia.