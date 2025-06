Está internada

Polícia investiga caso de mulher queimada durante parto em Colatina

Foi instaurado um Inquérito Policial (IP) para a apuração dos fatos, tratados inicialmente como "lesão corporal de natureza culposa", segundo a Polícia Civil

A Polícia Civil informou na manhã desta terça-feira (3) que está investigando o caso de uma mulher de 18 anos, que sofreu queimaduras durante o parto no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ocorrido no dia 23 de maio. Segundo a corporação, foi instaurado um Inquérito Policial (IP) para a apuração dos fatos, tratados inicialmente como "lesão corporal de natureza culposa". O trabalho é conduzido pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina. >